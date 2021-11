In questo particolare periodo dell’anno è assolutamente vietato farsi condizionare da qualche centimetro in più sul girovita. Sono proprio questi i giorni dei primi freddi invernali a farci riscoprire i sapori tradizionali della cucina della mamma e il piacere di passare le serate in famiglia o tra amici.

Così tra una ricetta e un’altra non possono mancare alcune delle primizie dedicate proprio al periodo natalizio a cui nessuno sa resistere. I dolci in particolar modo, sono una dolce nota dolente a cui difficilmente si riesce a rifiutare, se non per questioni di salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Un delizioso dolce che tutti vogliono mangiare durante questo periodo

La tavola di ogni famiglia italiana in questi giorni si colora di festa. Ogni anno si cerca ispirazione per creare un clima da festa soprattutto in tavola con tante ricette da leccarsi i baffi.

Una di queste è sicuramente uno dei dolci più apprezzati da sempre. Un soffice e goloso dolce d’eccellenza natalizia che tutti amano ma in pochi conoscono il segreto per farlo soffice ed irresistibile. Si parla proprio del Pandoro, un dolce della tradizione veronese consumato specialmente durante queste festività.

Un mix di pochi ingredienti principali come la farina, uova, burro e zucchero lievitati in più passaggi per creare quella sofficità che viene tanto apprezzata in questo dolce speciale.

Ingredienti

450 g di farina manitoba

50 g di acqua tiepida + 2 cucchiaini

1 cubetto di lievito di birra

180 g zucchero + 1 cucchiaio di zucchero

3 uova intere + 1 tuorlo

160 g di burro

1 cucchiaino di sale

1 bustina di vanillina

Tutti lo amano ma in pochi conoscono il segreto per farlo soffice e goloso questo dolce d’eccellenza natalizia

Preparazione

Iniziare dal lievitino sciogliendo in una ciotola 15 g di lievito di birra in 50 g d’acqua tiepida. Successivamente aggiungere un cucchiaio di zucchero, 50 g di farina e un tuorlo d’uovo e amalgamare tutto. Coprire la ciotola con la pellicola per alimenti e lasciar lievitare per circa 50 minuti.

Dopo aver atteso che il lievitino raddoppi di volume, aggiungere 3 g di lievito di birra sciolto in una mezza tazzina d’acqua tiepida. Poi 30 g di zucchero, 30 g di burro, un uovo e 200 g di farina manitoba. Amalgamare per bene tutti gli ingredienti, coprire la ciotola con la pellicola per alimenti e lasciare a lievitare per circa 50 minuti.

Aggiungere all’impasto 150 g di zucchero, 2 uova con una presa di sale, una bustina di vanillina e 200 g di farina manitoba. Lavorare tutti gli ingredienti ottenendo un impasto liscio e omogeneo, lasciar lievitare per altri 50 minuti e poi altri 50 minuti ma in frigorifero.

Arrivati fin qui non resta che fare le pieghe, la cosiddetta sfogliatura che servirà a rendere il panettone ancora più leggero e soffice. Prendere l’impasto, stenderlo fino a raggiungere circa 5 mm e aggiungere 130 g di burro a pezzetti su tutta la superficie.

Piegare in 3 lati sullo stesso verso e lasciare riposare l’impasto per circa 30 minuti in frigorifero. Ripetere la stessa operazione per il verso opposto e ripetere il tutto per altre 2 volte.

L’impasto ottenuto dovrà essere adagiato a forma sferica nello stampo di carta imburrato e cosparso con lo zucchero a velo, senza fare alcuna pressione per farlo aderire. Infine far lievitare per circa 10 ore, quanto l’impasto avrà raggiunto il bordo dello stampo, il pandoro è pronto per essere infornato. Infornare per circa 10 minuti a 180°C e poi altri 20 minuti a 170°C