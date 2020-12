Ecco un’idea sfiziosa per accompagnare il pandoro e deliziare il palato

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il pandoro è un dolce irrinunciabile durante le festività natalizie e si può accompagnare con un’idea sfiziosa per deliziare il palato.

Un dolce che si distingue per la sua semplicità e sofficità, ideale per essere farcito con vari tipi di creme.

Ingredienti per una crema facile e veloce da preparare

250 g mascarpone

40 g zucchero

un vasetto di yogurt

30 ml acqua di rose

Prendere il mascarpone e lo zucchero e mescolare energicamente con l’aiuto di una frusta. Successivamente aggiungere lo yogurt ed infine l’acqua di rose.

La crema si può conservare in frigo e può essere servita a parte o su una fetta di pandoro lasciandone cadere in abbondanza. Se si vuol aggiungere qualche decorazione: uvetta, frutta secca, scaglie di cioccolata, frutta fresca o altro.

Crema pasticciera. Ingredienti

6 tuorli

150 g di zucchero

100 g farina

1 litro di latte

bacca di vaniglia

1 limone

In questo specifico caso, bisogna immaginare che il pandora va a sostituire il Pan di Spagna.

Prendere i tuorli d’uovo e montarli a neve insieme allo zucchero con l’aiuto di una planetaria o uno sbattitore elettrico. Unire, quindi, al composto in lavorazione la farina gradualmente per evitare la formazione di grumi.

Nel frattempo riscaldare con un pentolino sul fuoco il latte con una scorzetta di limone e aprire delicatamente con un coltellino la bacca di vaniglia. Versare il contenuto nel latte e anche la bacca stessa (da togliere successivamente).

Non appena il latte sarà ben riscaldato e “profumato” senza arrivare al bollore, togliere la bacca di vaniglia e la scorzetta di limone. Iniziare a versare una piccola quantità per volta sull’impasto creato in precedenza di tuorli, zucchero e farina. Mescolare energicamente per evitare la formazione dei grumi e aggiungere il restante del latte aromatizzato.

la crema è quasi pronta, dovrà essere cotta per qualche minuto sul fuoco per ottenere la giusta consistenza. Lasciar raffreddare con sopra una pellicola trasparente da cucina.

Prendere le fette di pandoro e bagnarle con il latte e cannella e riporle in un piatto da portata. Creare delle decorazioni con la crema pasticciera con l’aiuto di una sac à poche ed infine spolverare con un pizzico di cannella e decorare a a piacimento con frutta, gocce di cioccolato, uvetta o altro.

