Soltanto 5 ingredienti per preparare velocemente questi favolosi biscotti che stanno facendo impazzire tutti

La preparazione di un dolce mette sempre di buon umore tutti, soprattutto se la ricetta è veloce, semplice e si ottiene un risultato davvero sorprendente.

Tra tutti i dolci che si possono preparare in casa, i biscotti sono una delle scelte più gustose ed appetitose. Ogni momento della giornata è perfetto per gustarli, con un buon cappuccino o latte macchiato la mattina, una tisana il pomeriggio o un semplice caffè con le amiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

A differenza dei classici dolci della domenica come questa deliziosa e profumatissima torta di mele, i biscotti hanno una maggiore versatilità da proporre per tutti i giorni. E questi semplici dolcetti, uno tira l’altro, possono essere decorati con qualsiasi ingrediente che abbiamo in casa.

Ad esempio, frutta candita, gocce di cioccolato, uva passa, granella di nocciole, mandorle, pistacchi e così via. Oppure lasciarli semplici, senza neanche una spolverata di zucchero a velo.

Un dolcetto perfetto per ogni momento della giornata

Nella versione qui proposta, con soli 5 ingredienti, si potranno preparare velocemente dei favolosi biscotti che faranno impazzire proprio tutti. Si tratta di classici biscotti al burro ma con una leggera variazione per limitare il burro nell’impasto.

Friabili e leggeri, dal gusto irresistibile, questi biscotti hanno una cottura molto veloce e possono essere fatti in tantissime forme. La più originale è senza dubbio quella di un orsetto che trattiene una mandorla tostata. Ma anche stelle, alberelli, fiocchi, margherite, foglie e così via.

Ingredienti

200 g di farina

80 g di burro oppure 40 di burro e 40 di olio di semi

50 g di zucchero

1 uovo intero

1/2 bustina di lievito per dolci

un pizzico di sale

essenza a scelta e opzionale (vaniglia, mandorla, …) oppure buccia grattugiata di limone, arancia o mandarino.

Soltanto 5 ingredienti per preparare velocemente questi favolosi biscotti che stanno facendo impazzire tutti

Procedimento

Iniziare la preparazione dei biscotti amalgamando il burro con lo zucchero con l’aiuto delle fruste elettriche. Aggiungere l’uovo, l’essenza o la buccia grattugiata di un agrume e un pizzico di sale.

Progressivamente aggiungere la farina e continuare ad utilizzare le fruste elettriche fino a quando sarà possibile, poi proseguire la lavorazione con le mani su un piano da lavoro. Versare l’impasto sul piano cosparso di farina e continuare a lavorarlo fino a quando non sarà incorporata tutta la farina, il lievito e l’impasto dovrà risultare liscio e omogeneo.

Se si possiede una planetaria, si potrà evitare di lavorare con le mani l’impasto e proseguire fino a quando non sarà bello e pronto per essere lasciato a riposare in frigorifero per almeno 20 minuti.

Dopo il tempo di riposo dell’impasto, prendere un mattarello e stendere la pasta ad uno spessore di circa 5 millimetri. Intagliare la forma desiderata come ad esempio quella dell’orsetto e posizionare una mandorla che dovrà essere trattenuta delle zampe superiori.

Disporre i biscotti su una teglia rivestita di carta da forno e infornare a 180°C per circa 10 minuti.

Approfondimento

Ecco il dolce che possono mangiare tutti anche chi ha problemi di linea o diabete