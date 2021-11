La pasta è uno dei piatti più apprezzati non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Sono molte le ricette che hanno reso speciale questo prodotto alimentare e molte di queste sono da anni il cavallo di battaglia di molti ristoranti. Uno degli esempi virtuosi è sicuramente questo semplice piatto della tradizione culinaria romana.

Anche se la ricetta è molto semplice, non bisogna sottovalutare che oltre al condimento c’è la cottura della pasta che non sempre è eseguita nel modo tradizionale. Ecco che proprio in questi casi si può cadere negli errori comuni, spesso sottovalutati, da non fare per ottenere un piatto di pasta da veri chef.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Non tutti sanno che per una buona riuscita di questo piatto è fondamentale scegliere bene questo ingrediente

La pasta è uno degli alimenti più amati e consumati. In ogni supermercato c’è una vasta scelta di pasta che può essere acquistata per ogni tipo di esigenza. Non solo integrale, bianca, all’uovo, senza glutine, di kamut e così via, ma soprattutto c’è una caratteristica che può cambiare la resa finale della ricetta e che tutti dovrebbero conoscere.

Quando si è di fronte alla scelta della pasta, bisognerebbe prestare attenzione anche a delle piccole scritte che si possono trovare sulla confezione. Queste informazioni possono sottolineare come è stata lavorata la pasta, trafilata al bronzo o al teflon.

Questa differenza, apparentemente poco interessante, è sostanziale per una buona riuscita del piatto di pasta. Ecco perché bisognerebbe innanzitutto capire qual è la pasta che bisognerebbe acquistare per poter preparare piatti da chef.

Sono questi gli errori spesso sottovalutati da non fare per ottenere un piatto di pasta da veri chef

Dopo aver scelto con cura il tipo di pasta e la ricetta con tutti gli eventuali ingredienti, si potrà passare alla preparazione ai fornelli. La fase di preparazione della pasta è molto importante ed è fondamentale non commettere dei banali errori che possono compromettere la riuscita del piatto.

La prima cosa da fare è scegliere una pentola adatta ed utilizzarla senza coperchio. Inutile pensare di poter cucinare gli spaghetti in una pentola bassa, oppure un quantitativo per molte persone in una pentola piccola.

Quando l’acqua inizierà a bollire, versare per ogni 80 gr di pasta 6 gr di sale, girare con un mestolo di legno e non appena inizierà a ribollire versare la pasta. Durante la cottura girare la pasta di tanto in tanto e prestare attenzione al tempo di cottura che è indicato sulla confezione.

Non aggiungere in nessun caso l’olio d’oliva durante la cottura della pasta. Quando la pasta è quasi cotta, prendere 1 o 2 mestoli di acqua di cottura e versarli nel condimento che stiamo preparando per insaporirlo ulteriormente. Quando la pasta è pronta, scolarla con lo scolapasta evitando di passare quest’ultimo sotto il getto d’acqua del rubinetto della cucina.

Approfondimento

Un primo piatto semplice e perfetto da cucinare con il frutto autunnale per eccellenza