Tutte le case sono piene di cose. Alcune non servono più e ce ne si sbarazza, magari mettendole in vendita così da guadagnarne qualcosa in modo semplice.

Altre cose, invece, appaiono ai nostri occhi totalmente inutili, sebbene in realtà potrebbero avere una seconda vita con altre funzioni. È il caso, ad esempio, delle tessere plastificate con questi 3 inaspettati e pratici riutilizzi.

A volte basta solo trovare l’idea giusta per salvare dall’immondizia anche ciò che sembra insalvabile e inservibile.

Tutti li buttano ma i cocci dei bicchieri rotti possono diventare un utile ed elegante oggetto

Tra le cose che appaiono inutilizzabili, nonché incedibili, sicuramente ci sono quelle ormai rovinate o rotte. Ciò a causa dell’azione del tempo o anche della nostra disattenzione. In questo gruppo, senza ombra di dubbio, compaiono i bicchieri di vetro.

Quante volte lavandoli o posandoli, infatti, ci sfuggono di mano andando in mille pezzi. O ancora, arrivano alla medesima conclusione in quanto crepati a causa dell’uso costante. Al di là del come e del perché, il risultato è quello di trovarci con tanti pezzi di vetro. Dopo averli raccolti facendo attenzione a non ferirsi e a non lasciarne in giro, tutti tendono a buttarli. In realtà, seppure il bicchiere non esiste più potrebbe sorgere altro al suo posto, con un po’ di creatività.

Sembrerà strano, ma possiamo farne una carinissima e pratica ciotola svuotatasche, magari da posizionare all’ingresso.

Come riciclare i pezzi di vetro

Ci serviranno, oltre ai resti del bicchiere:

colla a caldo;

pellicola trasparente;

ciotola più o meno delle dimensioni di quella che si vuole ottenere;

colori per il vetro.

Creare il nostro contenitore sarà facilissimo. Prepariamo un banco da lavoro coperto, per non sporcare. Prendiamo la ciotola che fungerà da prototipo. Ricopriamola interamente di pellicola trasparente facendola ben aderire.

Mettiamo la ciotola a testa in giù sul ripiano.

Adagiamovi sopra pian piano i vari pezzi di vetro, maneggiandoli attentamente così da non ferirci. Man mano che otteniamo gli incastri, incolliamo i vari pezzi tra loro con la colla a caldo. Si raccomanda di usarla con cautela per non scottarsi.

Procediamo così fin quando avremo ricoperto interamente tutta la ciotola esternamente, dalla base alla parte di sopra.

Togliamo la ciotola e sfiliamo la pellicola, staccandone eventuali pezzi incollatisi.

Avremo ottenuto una nuova ed esclusiva ciotola, molto originale.

Possiamo ora procedere a colorarla con appositi colori, secondo i nostri gusti. Un’idea potrebbe essere colorare i pezzi di colori diversi, o magari seguendo una fantasia che ricalchi quella dei paralumi delle lampade Tiffany.

Un altro suggerimento raffinato, potrebbe essere colorare col dorato i punti di giuntura creati dalla colla a caldo.

Insomma, tutti li buttano ma i cocci dei bicchieri rotti possono diventare un utile ed elegante oggetto: una pratica e sfruttabile ciotola unica e originale.

