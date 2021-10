Tutti abbiamo in casa cose che occupano solo spazio. Cianfrusaglie, ma anche oggetti di vario tipo che ormai non usiamo più. Quante volte vi ci si imbatte nelle varie stanze, ma soprattutto quando decidiamo di sistemare la soffitta.

Insomma, un mucchio di roba inutile che rimane lì solo a prendere polvere. La soluzione migliore sarebbe liberarcene e magari ricavarci anche qualche soldo.

Facilissimo guadagnare vendendo gli oggetti usati con questo comodo metodo che sta spopolando

Qualcosa che non piace o non serve a noi, potrebbe interessare a qualcun altro. Sulla base di questo, bisognerebbe valutare effettivamente di venderla.

Spesso si ha difficoltà a trovare negozi dell’usato interessati ad acquistare i nostri oggetti. Quando li si trova poi, molto spesso, ci congedano con somme davvero irrisorie poiché devono ricavarvi anche loro un guadagno.

Ci rassicurerà sapere però che esistono anche altri modi, più facili e convenienti, per mettere in vendita il nostro usato.

Grande attenzione in questo senso, ha conquistato un’app spagnola chiamata Wallapop. Disponibile per IOS e Android, scaricabile rispettivamente dall’App Store e dal Google Play Store.

Come funziona

Una volta scaricata, sarà sufficiente iscrivervisi. Da lì, si potrà finalmente dare inizio alle proprie vendite. Sarà possibile per qualunque tipo di oggetto.

Basterà fare un annuncio completo di descrizione e di foto, e fissarne il prezzo. L’app non applica commissioni sulla compravendita, ma guadagna tramite pubblicità.

Non sarà necessario scambiare i recapiti personali per trattare la compravendita, poiché l’app ha una chat dedicata dove poterne parlare.

Grazie al servizio di geolocalizzazione sarà possibile anche concludere l’affare faccia a faccia con gli acquirenti delle medesime zone.

In ogni caso, sarà possibile effettuare spedizioni, ovviamente a pagamento, gestite dalla stessa app. Sulle stesse vi è anche un’assicurazione per tutelare i clienti.

Naturalmente l’app è altrettanto pratica anche per chi vorrà comprare qualcosa. Potrà infatti usare la barra di ricerca per trovare i prodotti di suo interesse. Ma anche muoversi tramite hashtag e salvare venditori e oggetti preferiti. Trattandosi di usato, certo acquistarvi porterà un bel risparmio. In più ci si potrà scovare anche le cose più introvabili.

Il pagamento avviene sull’app stessa, con vari metodi a seconda della preferenza. PayPal o carta di credito, ma anche un portafoglio interno a Wallapop. Il guadagno sarà sfruttabile sull’app stessa o trasferibile ad altro conto.

Insomma, facilissimo guadagnare vendendo gli oggetti usati con questo comodo metodo che sta spopolando. Con pochi click potremo fare buoni affari senza alcuna fatica.

