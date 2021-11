Quando arriva l’inverno e le giornate sono fredde indossiamo gli indumenti che meglio ci proteggono dal freddo, per scongiurare il pericolo di potersi raffreddare e ammalare. Cambia quindi il nostro modo di vestirci e di coprire il nostro corpo

Infatti è importante vestirsi in modo adeguato per prevenire le escursioni termiche scegliendo la giacca più adeguata, o quel determinato maglione. A questo proposito, per stare ancora più caldi e protetti la maglia intima va indossata oppure no?

In effetti, l’indumento da non dimenticare assolutamente è la maglia intima detta anche maglia della salute o semplicemente ‘la canottiera’.

La canottiera assorbe il sudore e trattiene il calore del nostro corpo proteggendolo dagli sbalzi di temperatura.

Protegge anche tutti coloro che soffrono di dolori articolari alle spalle o di mal di schiena grazie al calore che genera il tessuto a contatto sulla pelle.

Cos’è?

La maglia intima è una maglia scollata senza maniche di filo, in lycra, di cotone, di lana.

Sul mercato esistono anche altre tipologie di maglie intime, come quelle create per le attività agonistiche oppure outdoor.

Negli ultimi tempi è diventato un capo di moda, un vero e proprio must have grazie a materiali innovativi, tagli minimal e design originali.

Il tessuto da scegliere dipende dalla temperatura e dal metabolismo di ogni persona. Se il clima è particolarmente freddo e ci si trova in montagna è preferibile optare per una maglia di lana.

In città è sempre bene indossarne una in cotone, perché fa respirare la pelle.

Per le persone più freddolose ci sono anche maglie intime di cotone sulla pelle e con uno strato di lana esterno.

Una volta indossata, la canottiera non va più tolta fino a quando non ritorna la bella stagione.