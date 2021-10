Tutto il profumo delle arance nella torta del momento ovvero il Pan d’arancio; una ricetta che ricordiamo ai nostri Lettori. Ma oggi affronteremo la ricetta di un’altra torta tra le più amate dagli italiani. Tutti impazziranno per una torta al cioccolato squisita ma incredibilmente poco calorica. Sconfiggeremo il tabù del dessert al cioccolato che minaccia la nostra linea con un’alternativa light davvero preziosa.

Niente burro e niente olio per questa meraviglia del palato

Le statistiche parlano chiaramente: gli italiani durante il lockdown sono ingrassati. Bella scoperta potrebbe sostenere qualcuno, visto che siamo stati isolati e senza attività sportive per più di un anno. Senza considerare che la nostra mente sotto stress richiede molto più cibo. E, spesso, molti più zuccheri che a loro volta ne richiedono ancora. Come una sorta di ruota che non smette mai di girare. Ecco allora che potremmo presentare sulla nostra tavola una torta al cioccolato morbidissima ma senza burro. Con questi ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

220 grammi di ricotta light;

180 grammi di zucchero di canna grezzo;

190 grammi di yogurt greco;

50 grammi di maizena;

60 grammi di cacao amaro;

4 uova;

una bustina di lievito per torte;

zucchero a velo per la guarnizione.

Tutti impazziranno per una torta al cioccolato squisita ma incredibilmente poco calorica

Come possiamo vedere abbiamo sostituito due degli ingredienti più calorici in assoluto come il burro e l’olio. Ecco i passi per prepararla:

prendiamo una terrina in cui andremo subito a mettere le uova e lo zucchero di canna, sbattendo possibilmente con il frullino elettrico;

creata la classica crema, inseriamo lo yogurt e la ricotta ricominciando a mescolare;

adesso sarà il turno di mettere anche la maizena, il cacao e come sempre per ultimo il lievito, amalgamando bene il tutto fino a farlo diventare un composto morbido e schiumoso;

scaldiamo per bene il forno mettendolo a 180 ° e nel frattempo rivestiamo con la carta da forno il classico stampo da torte da 22/24 cm;

travasiamo e inforniamo, partendo con una mezz’oretta abbondante. Controlliamo strada facendo la nostra cottura che dovrebbe essere perfetta attorno ai 40 minuti;

sforniamo e spolveriamo di zucchero a velo.

Questa è la nostra variante più light in assoluto, alla quale potremmo aggiungere del succo d’arancia che può dare un tocco e un sapore in più alla ricetta. Se volessimo elevare le calorie, mantenendo la ricetta, ecco che sarebbe perfetta della frutta secca triturata. Col cioccolato, a nostro modesto avviso, sono preferibili mandorle e nocciole.

Approfondimento

Tutto il Mondo ci invidia questa meravigliosa crema fatta con i prodotti della nostra Italia