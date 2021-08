Non siamo solo il Paese della pizza e della pasta, dei tortellini e delle lasagne, dell’abbacchio e dei cannoli solo per citare qualche esempio della nostra tradizione culinaria. Gli stessi media stranieri non resistono ai nostri prodotti tipici tanto che sono i primi a pubblicarne foto su foto. Non riescono proprio a farne a meno. L’Italia è infatti il Paese dove si mangia meglio al Mondo e dove si cucina anche in maniera eccellente e inarrivabile. Ad esempio, tutto il Mondo ci invidia questa meravigliosa crema fatta con i prodotti della nostra Italia e che è ancora uno dei tanti prodotti di nicchia conosciuti soprattutto nelle relative regioni di produzione. Andremo a vedere in questo articolo della nostra Redazione una crema di glassa tutta particolare ma davvero eccezionale che potrebbe accompagnare i prossimi dolci invernali.

Una scenografia mozzafiato per dei prodotti eccezionali

Prendiamo una delle zone più belle del Mondo, la Costiera Amalfitana e raccogliamo uno dei prodotti agroalimentari più famosi in assoluto: il limone. Questo frutto della terra è anche riconosciuto col marchio IGP, di origine protetta. Con questo binomio andremo a preparare una crema di glassa semplicissima e velocissima, perfetta per decorare non solo le torte, ma anche i biscotti e i frollini della colazione. Come potrebbe essere un’idea fare un pieno di salute con i biscotti integrali alle noci.

Tutto il Mondo ci invidia questa crema fatta con i prodotti della nostra Italia

Non ci servono particolari ingredienti, se non lo zucchero a velo e il succo di limone, con le quantità che andremo noi stessi a utilizzare in base alle nostre esigenze. Questo perché proprio in base alla decorazione del dolce che andremo a preparare, la glassa potrebbe essere più o meno densa. Logicamente il segreto di questa crema così semplice sta proprio nel sapersi procurare i limoni di Amalfi.

La preparazione della nostra crema di glassa

Ecco come preparare la nostra ricetta:

prendiamo una terrina in cui andremo a mettere lo zucchero a velo precedentemente setacciato e il succo dei limoni Costa d’Amalfi;

procediamo mescolando lentamente e possibilmente a mano con un cucchiaio, così da meglio regolarci sulla consistenza della crema. Facciamo soprattutto molta attenzione a non versare il succo del limone tutto assieme, in una sola volta. Versandolo tutto insieme rischiamo di compromettere la buona riuscita della nostra glassa;

mescoliamo fino a ottenere una crema perfetta che non presenti grumi e sia sufficientemente vellutata. Se ci piace la cannella, ecco che una piccola spolverata darà un tocco di speziato e salutare alla nostra ricetta;

consigliamo di lasciarla esposta a temperatura ambiente in modo che si solidifichi quel tanto che ci servirà per le nostre decorazioni. Nel caso ci avanzasse, potremo tranquillamente conservarla in frigorifero, ma ben protetta e sigillata per le successive occasioni.

Ecco perché tutto il Mondo ci invidia questa meravigliosa crema fatta con i prodotti della nostra Italia, perché è semplicemente irresistibile.

E se amiamo preparare dolci ricordiamo: non solo limoni ma anche tutto il profumo delle arance nella torta del momento ovvero il Pan d’arancio.

