Avere 50 anni non significa dover rinunciare a vestirsi e truccarsi bene e con stile. Di certo non potremo indossare gli stessi shorts o le minigonne delle giovani ventenni. Ogni età prevede l’utilizzo di alcuni tipi di abbigliamento più consoni e adatti.

Anche per quanto riguarda il make up non possiamo osare trucchi esagerati e assolutamente egocentrici, ma dovremo fare scelte diverse. L’obiettivo, la maggior parte dei casi, è nascondere i segni del tempo e risaltare lo sguardo, mantenendo fascino e bellezza.

Se non vogliamo ricorrere alla chirurgia estetica o filler, esistono sorprendenti modi per truccare il viso a 50 anni per ringiovanire lo sguardo e renderlo affascinante. Di base è importante avere cura della nostra epidermide quotidianamente e avere una sana alimentazione.

Se usiamo le creme giuste, ci strucchiamo, idratiamo e nutriamo la pelle, sicuramente avremo dei risultati positivi. Ma se vogliamo truccarci con stile, esistono dei prodotti e degli accorgimenti utili a coprire le rughe e a esaltare i nostri punti forti.

Il primo passaggio, indispensabile, prevede l’uso di una buona crema idratante anti-età, ricca di nutrimenti, per poi passare al fondotinta. Usiamo quello specifico, per pelli grasse, miste o secche. Non devono avere una consistenza troppo pesante, evitare quelli in polvere, ma scegliere i fondotinta liquidi, come le BB cream, che possiamo stendere meglio con il pennello.

È consigliabile applicare un primer nel contorno occhi, per fare aderire bene il correttore illuminante e l’eventuale ombretto. Usare la cipria attorno l’occhio e nella zona T, poi evitiamo in altre parti del viso. Non può mancare la terra e il blush per definire il viso e creare punti luce, applichiamo solo sugli zigomi, sfumando verso l’orecchio e sotto la mascella.

Occhi e labbra

Le sopracciglia sono importanti per definire tutto lo sguardo, sarà infatti indispensabile averle curate e definite, anche con l’aiuto di apposite matite. Più saranno pettinate e precise più riusciremo ad avere l’effetto lifting sugli occhi.

Se vogliamo truccare gli occhi, non scegliamo colori troppo decisi, manteniamo tonalità chiare, leggere e mat, scartiamo invece quelli freddi, con effetto glitter e con brillantini. Rinunciamo ai colori metallizzati, azzurri, viola e optiamo per i colori del bosco, marrone, verde, beige. Usiamo matite occhi dai toni caldi, segniamo una riga nella parte inferiore per ingrandire lo sguardo.

Per le labbra avremo più scelta, scegliamo i colori nude, rosa, pesca durante il giorno, ma la sera via libera a colori più evidenti, come rosso fuoco, mattone o fucsia.