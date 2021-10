È davvero piacevole passare vicino a delle lenzuola stese ad asciugare, inebriandosi del profumo che emanano. Come quando siamo in vacanza che in hotel c’è proprio un derby interno tra i profumi di cucina e quelli del bucato. Sempre che il bucato non venga ritirato e se ne vada in lavanderia privandoci così degli aromi piacevoli presenti nell’aria. Vacanze a parte, che sennò ci viene la malinconia e la voglia di tornarci, ecco perché tutto il quartiere ci invidierà il profumo e il bianco del bucato con questo trucco incredibile. Vediamo assieme agli Esperti della nostra Redazione come profumare in maniera eccezionale il nostro bucato.

La ricchezza di possedere delle piante aromatiche

È lei la piantina aromatica più benefica in assoluto che non può mancare sui nostri balconi ma non fa al caso nostro questa volta. E, se invece ci dicessero che per profumare il bucato potremmo usare il rosmarino di casa? Magari pure con qualche rametto di lavanda. Potremmo sicuramente pensare che ci prendano in giro. Invece è possibile farlo, ecco come.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Prendiamo una pentola e mettiamola sul fuoco fino a far bollire l’acqua. A questo punto immergiamo un rametto di rosmarino e altrettanta lavanda, assieme ai fiorellini profumati. Lasciamo sul fuoco per pochi altri minuti, quindi spegniamo, lasciando in infusione nelle nostre erbe aromatiche. Proprio come se stessimo facendo un decotto o una tisana. Prendiamo quindi il colino e filtriamo il nostro liquido aromatizzato. Che, effettivamente potremmo anche chiamare acqua profumata. Non dovremo fare altro che versarne mezzo misurino abbondante nella vaschetta del detersivo e fare il classico ciclo.

Tutto il quartiere ci invidierà il profumo e il bianco del bucato con questo trucco incredibile

Attenzione che questo sistema diventa molto efficace anche quando mancherà il sole, e avremo paura che le lenzuola stese odorino di “freschino”. Basterà quindi inserire un po’ di questa acqua profumata all’interno di un contenitore con spruzzino, nebulizzandola proprio sul bucato incriminato.

Parlando sempre di liquidi da versare nella vaschetta della lavatrice, non dimentichiamoci nemmeno della bontà degli oli essenziali. In modo particolare, vogliamo citare, visto che siamo nel periodo giusto, quelli agli agrumi. Stiamo però attenti a non esagerare con le gocce per non intensificare troppo il profumo. Solitamente trattandosi di prodotti concentrati, per un carico medio in lavatrice, basteranno dalle 5 alle 10 gocce. Sicuramente tra gli oli essenziali più profumati ce ne sono anche un paio che pochi usano, ma sono veramente efficaci. Ci riferiamo a quello al geranio, ma anche alla pesca, alla vaniglia e all’albicocca. Introdurli nella vaschetta della lavatrice sarà una vera e propria esperienza da applausi.

Approfondimento

Mai più centinaia di moscerini sull’auto con il rimedio più semplice ed economico del mondo