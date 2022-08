Il tempo che scorre veloce sembra che tra i suoi alleati abbia anche i nostri figli. Li ritroviamo già grandi e sposati, diplomati e laureati e ci sembra ieri che gli davamo il biberon. È proprio vero che quando nascono, pediatri e medici ci annunciano già che i progressi dei nostri bambini scandiranno il passare del nostro tempo. Equivale a dire che mentre loro crescono, noi invecchiamo. Ma, non scopriamo certo l’acqua calda, visto che il tempo passa per tutti inesorabilmente. Poco può valere, anche se assolutamente simpatica, la battuta che mentre la donna invecchia, l’uomo matura. Sicuramente tra i ricordi che abbiamo dei nostri figli quando erano piccoli c’è anche il mitico pannolino. Oltre a tutti i soldi che abbiamo speso, a tutte le volte che li abbiamo cambiati, ricordiamo anche la fatica, almeno per molti di noi, di eliminarlo. Pannolino, che per molti bambini, rappresenta una vera e propria sicurezza e un legame istintivo con la propria nascita. Per questo andremo a vedere qualche trucco per velocizzare la dipartita di questo costoso ma indispensabile accessorio.

Perché i più piccoli faticano a smettere di usarlo

Tutti i trucchi e 1 segreto per fare capire al nostro bambino che fare la cacca nel non è un gioco e che potrebbe essere anzi ancora più bello farla nel vasetto. Secondo gli esperti l’estate potrebbe essere il momento giusto per favorire l’addio al pannolino. Potrebbe sembrarci davvero strano, ma molti bambini faticherebbero a staccarsi dal pannolino e soprattutto dalla cacca. Sembra un argomento non propriamente piacevole, ma sono sempre di più le teorie mediche che propendono in questo senso. Psicologicamente, infatti il bambino vedrebbe la propria cacca come sua e non vorrebbe staccarsene. Come se, nel suo subconscio, si sentisse fiero di aver creato qualcosa di tutto suo e non volesse lasciarlo andare.

Tutti i trucchi e 1 segreto per dire addio al pannolino dei bambini

Sono davvero molto interessanti alcuni corsi, organizzati soprattutto per i papà, per il cosiddetto “spannolinamento”. Senza ulteriori parole, vediamo consigli e trucchi per favorire il distacco tra pannolino e bambino:

il piccolo potrebbe capire più velocemente che deve rinunciare al pannolino, accompagnando mamma e papà in bagno;

mantenere la calma e dispensare sorrisi nel momento in cui gli facciamo capire di sedersi sul vasetto, invece di usare il pannolino;

molti pediatri sottolineano anche l’importanza di far bere spesso i bambini, così da aumentare anche il bisogno di andare in bagno.

