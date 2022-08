A chi non piacciono i pancake? Le famose frittelle americane da condire con frutta, marmellata, sciroppo d’acero, cioccolato o crema alle nocciole stanno entrando a far parte anche della colazione degli italiani.

Di solito nella ricetta originale c’è farina, latte, un po’ di zucchero, burro, uova. Questo rende i pancake non proprio leggeri e adatti ad un sistema alimentare dietetico. Ma queste speciali frittelle possono essere preparate anche salate.

In questo articolo, invece, vedremo 3 ricette di pancake che sarebbero consentite anche quando si deve perdere peso.

3 ricette di pancake ideali anche per chi è a dieta e avrebbe bisogno di perdere peso

Abbiamo voglia di una colazione dolce, senza molto zucchero e poche calorie? Allora dobbiamo assolutamente provare i nostri deliziosi pancake a basso contenuto di carboidrati.

Vediamo la prima ricetta che ha necessità di soli due ingredienti. Gli ingredienti principali di una ricetta classica per frittelle sono solitamente farina, zucchero e uova. Non c’è niente di sbagliato nelle uova, poiché sono ricche di proteine ​​e sono spesso utilizzate nella cucina a basso contenuto di carboidrati.

Invece gli studi hanno dimostrato che la farina di frumento e lo zucchero bianco sono veri e propri alimenti che farebbero ingrassare e dovrebbero essere sostituiti con alternative a basso contenuto di carboidrati.

Ecco come preparare i pancake dietetici con solo due ingredienti: una banana, 2 uova e un filo d’olio per friggere. Utilizzando una planetaria o un frullatore a immersione, bisogna frullare la banana e le uova. Si può usare anche una forchetta. Mettere un po’ d’olio in una padella rivestita e friggere i pancake cucchiaio per cucchiaio, a fuoco medio. Se si vuole utilizzare un olio o burro spray, sarebbe perfetto fare solo una spruzzata nella padella.

Le ultime due ricette

In questo articolo ci sono 3 ricette di pancake ideali anche per chi è a dieta. Vediamo le ultime due.

Pancake con farina d’avena; gli ingredienti sono:

5 albumi;

75 g di fiocchi d’avena;

25 g di proteine ​​del siero di latte in polvere;

90 g di formaggio quark magro;

50 g di eritritolo (per dolcificare l’impasto);

1 cucchiaino di lievito in polvere;

1 cucchiaino di olio di cocco.

Si può scegliere una guarnizione a scelta come burro d’arachidi, frutta, marmellata o noci tritate. Sbattere tutti gli ingredienti insieme in una ciotola usando una frusta a mano. È meglio usare fiocchi d’avena teneri, in modo che l’impasto sia più uniforme. Quindi friggere in pancake in una padella riscaldata con un filo d’olio.

L’ultima ricetta sono i pancake preparati con siero di latte. Gli ingredienti sono:

2 uova;

2 cucchiai colmi di quark magro;

3 cucchiai di mandorle tritate (colmi);

2 cucchiai colmi di proteine ​​del siero di latte in polvere (es. vaniglia);

1 cucchiaino di lievito in polvere;

50 ml di latte;

olio per friggere.

È facoltativo utilizzare del dolcificante o dell’eritritolo, dipende dal proprio gusto. Frullare tutti gli ingredienti insieme con un mixer e poi cuocere 4 pancake in modo uniforme in una padella calda.

Con le nostre deliziose e semplici ricette per soffici pancake a basso contenuto di carboidrati, possiamo mangiare con la coscienza pulita, anche se seguiamo una dieta a basso contenuto di carboidrati.

