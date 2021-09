Qualche nostro Lettore starà sicuramente approfittando degli ultimi fine settimana di settembre per programmare delle gite fuori porta. Sinora il tempo ha retto bene, con punte di 30 gradi in buona parte della penisola. Prima di esiliarci nel letargo invernale, ecco il weekend più incredibile e unico che farà letteralmente impazzire grandi e bambini. Vedremo una meta assolutamente poco conosciuta ma che resterà per sempre nella mente e nel cuore. Un po’ come queste due splendide mete europee in cui spendere 20 euro al giorno.

Non è un luna park ma è assolutamente incredibile

Moltissimi nostri Lettori, ma anche Lettrici saranno sicuramente cresciuti col mito dei Playmobil. Questi omini sempre col sorriso sulle labbra, pronti a cambiarsi d’aspetto e diventare eroi dei nostri giochi. Negli anni della nostra gioventù furono letteralmente al centro dello scontro con i sostenitori dei Lego. Ancora oggi i collezionisti si strappano dalle mani molti di questi pezzi che possono arrivare addirittura a valere cifre importanti. E, proprio ricordando i Playmobil, purtroppo pochissimi sanno che a Norimberga, in Baviera, esiste il parco tematico a loro dedicato. Qui, il divertimento è assicurato, non solo per i più piccoli, ma anche per i grandi.

Il weekend più incredibile e unico che farà letteralmente impazzire grandi e bambini

Questo parco divertimenti il cui prezzo d’ingresso è assolutamente abbordabile, si trova a pochi chilometri dalla bellissima città di Norimberga. Comoda da raggiungere attraverso l’autostrada del Brennero e poi seguendo le maggiori arterie tedesche. La bellezza di questo parco non è solo data dalla magia di ritrovarsi nel nostro passato, ma anche dalla sua semplicità. Un parco adatto alle famiglie, con aree dedicate ai nostri bambini, tra castelli, fattorie, navi dei pirati e il mitico Far West. Viene praticamente riprodotto a grandezza umana tutto il variegato Mondo Playmobil che ci ha così affascinati da bambini.

Tutte le indicazioni utili

Il parco divertimenti della Playmobil è aperto tutti i giorni dalle 9 della mattina alle 19 della sera, fino al 7 novembre. Poi vigono altri orari. C’è comodamente la possibilità di acquistare i biglietti con modalità di rimborso fino a un giorno prima sulla piattaforma Trip Advisor. Ovviamente anche qui è richiesto il Green Pass e per i minori di 12 anni il tampone rapido fatto entro 48 ore prima.

All’interno del parco troveremo l’area ristorante, zone picnic e dei negozi in cui acquistare i giocattoli a prezzi scontatissimi. I ticket di ingresso variano dai 12,90 per gli adulti agli 11,90 per i bambini. Cifre assolutamente accessibili per un’area divertimenti di oltre 90.000 metri quadrati. Per arrivare al parco, potrebbe esserci la possibilità anche di atterrare nel vicino e comodo aeroporto di Norimberga. Seguendo i consigli anche del sito ufficiale, disponibile in lingua italiana e capace di rispondere a tutte le nostre domande. Infine, per un viaggio da sogno ecco la meta tra le terre di Artù e Merlino.

