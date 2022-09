Ormai la scuola è ricominciata in tutta Italia e i bambini sono rientrati sui banchi. Che si tratti dell’asilo o della scuola elementare, bisogna pensare all’ora della ricreazione. La pausa della giornata che i bambini aspettano con ansia per divertirsi e giocare con gli amici.

Rinunciare alla tentazione di mettere nel portapranzo le merendine comprate non è semplice, anche per questioni di tempo. Ma ci sono delle valide alternative alle merendine e alla frutta a cui spesso non pensiamo. Oggi vedremo proprio qualche ricetta veloce per la ricreazione o per la merenda pomeridiana.

Spuntini leggeri preparati in casa

Invece della frutta o dello yogurt, proviamo le chips di mela, croccanti e golose ma soprattutto poco caloriche. Prepararle è semplicissimo, basta tagliare la mela a fette sottili senza togliere la buccia. Immergere le fette velocemente in una sorta di sciroppo fatto con zucchero, acqua e succo di limone caldo. E poi infornarle su una teglia a 70°/80° in forno ventilato per un paio di ore. Una volta raffreddate saranno croccanti come le patatine. Se vogliamo, possiamo spolverarle con la cannella.

3 idee merenda semplici e salutari per bambini da portare a scuola

Un’alternativa salata sono le focaccine da farcire, pronte in poco tempo perché si cuociono direttamente in padella. Possiamo prepararne parecchie così avremo la scorta per l’intera famiglia, nessuno riuscirà a resistere.

Ingredienti:

400 g di farina;

1 bustina di lievito;

200 g di ricotta;

50 ml di olio EVO;

140 ml di acqua;

un pizzico di sale.

Uniamo tutti gli ingredienti in una ciotola, cominciando da quelli secchi e poi passando ai liquidi. Se abbiamo finito il lievito di birra o per dolci, possiamo tranquillamente sostituirlo con altri ingredienti che abbiamo in casa. Ad esempio, il bicarbonato con l’aggiunta di albumi, un mix che va bene anche per i lievitati salati. Impastiamo e formiamo delle palline, poi cuociamole in padella per un paio di minuti per lato. Ora tagliamole a metà e farciamole con del prosciutto cotto, della crema alle nocciole o quello che preferiamo.

Per chi ha poco tempo una soluzione veloce

Per finire un’idea utilissima, le girelle alla cannella o salate alla pizza che si preparano con la pasta lievitata pronta. Stendiamola con il mattarello, aggiungiamo la cannella o del pomodoro e mozzarella e poi arrotoliamo. Tagliamo delle fette spesse, lasciamo lievitare per un’ora in forno spento e poi cuociamo a 180°C per 20 minuti.

Ecco, quindi, 3 idee merenda semplici e salutari per bambini da portare a scuola. Sono golose e divertenti per tutte le età. Anche con un rotolo di pasta sfoglia già pronta possiamo cucinare delle merende deliziose, sia per grandi che piccini.

