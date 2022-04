Tutti i sistemi pratici e veloci per rimuovere dal vialetto di casa macchie di olio motore e tracce delle sgommate della macchina

Tra le pulizie di primavera spesso ci dimentichiamo di quelle che abbiamo sotto agli occhi. Concentrati soprattutto su vetri e superfici di casa, tralasciamo quelle più visibili e magari più grandi. Chissà quanti di noi a volte andando a ritirare la posta o il pacco del corriere non si sono ritrovati qualche chiazza d’olio o di benzina. Magari anche un segno di pneumatico per una frenata improvvisa, o una brusca ripartenza da parte nostra per la fretta di andare a scuola o al lavoro. Non dovremmo però preoccuparci perché, anche il nostro vialetto o marciapiede che sia, in asfalto, o cemento, possono tornare puliti.

Con le giuste soluzioni e magari qualche volta con un po’ di olio di gomito. Tutti i sistemi pratici e veloci per rimuovere dal vialetto di casa tracce di gomme e olio una volta per tutte. Andiamo a scoprirli per rendere presentabile l’accesso di casa a chi ci viene a trovare.

Quando il forno aiuta il vialetto

Uno dei sistemi più pratici per rendere pulito il vialetto dai residui d’olio o benzina è spruzzare e lasciare agire per 30 minuti, uno spray sgrassatore da forno. Possibilmente biodegradabile, per tutelare eventuali bordi coi fiori dei giardini, risciacquando alla fine con un forte getto d’acqua, magari della pompa. Se il vialetto è in cemento, le macchie le notiamo subito. Usiamo il prodotto e cerchiamo prima di farlo assorbire con dell’argilla per un’ora e poi risciacquiamo sempre con il getto d’acqua.

Ecco il classico sistema della nonna

Se le macchie non sono chilometriche e non occupano troppa superficie, possiamo anche provare per zone più piccole con la farina di mais. Si tratta di un sistema questo che le nostre nonne usavano anche per smacchiare i tappeti di casa. Proprio quando finivano colpiti da qualche macchia di unto. Mettiamone un bel po’ sulla macchia e, dopo una trentina di minuti di applicazione, passiamo sempre con un getto d’acqua. Ma, se le zone sono estese, sarebbe più adatta la cosiddetta farina fossile, sfregando un po’ con una spazzola a setole rigide.

Se parliamo invece di segni di pneumatici sul nostro vialetto in cemento o calcestruzzo dove son ben visibili, lasciamo agire sempre un prodotto sgrassante biodegradabile per almeno un paio d’ore. Per poi intervenire con una spazzola, e infine un buon getto d’acqua o l’idro-pulitrice.

Potremmo avere un bel ciclamino voluminoso sul viale d’accesso e non aver rimosso tutte le foglie, che hanno rilasciato dei rifiuti organici del tutto naturali. Procediamo prima a rimuovere con una scopa con le setole rigide la maggior parte dello sporco. Poi possiamo preparare una soluzione di acqua molto calda con un tappo di detersivo per piatti, che metteremo sulla parte interessata, strofinando con la nostra scopa. Basterà poi risciacquare con un intenso getto d’acqua.

