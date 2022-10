Come posizionare i tappeti per far sembrare una stanza più grande ed elegante

I tappeti stanno tornando di moda. Dopo un periodo di minimalismo estremo nel design di interni, oggi stanno di nuovo facendo capolino i tappeti utilizzati come veri e propri elementi di arredo. Possono infatti aiutarci a delimitare gli spazi, a far sembrare una stanza più grande e più ariosa, o al contrario per ritagliare uno spazio intimo e confortevole all’interno di una stanza molto grande. Ma come possiamo utilizzarli al meglio per dare alla nostra casa l’aspetto che desideriamo? Ecco poche e semplici regole.

Utilizziamoli diversamente se si tratta di un open space

Per prima cosa, pensiamo a come sono fatti gli interni della nostra casa. La zona giorno è costituita da un unico open space che funge da cucina, sala da pranzo e salotto, oppure queste sono stanze separate? Nel primo caso, i tappeti avranno la funzione di delimitare uno spazio e distinguere i vari ambienti. Nel secondo caso, avranno lo scopo contrario: ‘allargare’ gli spazi e far sembrare la stanza più grande. Vediamo come comportarci in ciascuno dei due casi.

Come posizionare i tappeti per avere una stanza diversa

Per far sembrare la stanza più grande possiamo utilizzare un tappeto rettangolare oppure uno rotondo. Nel caso sia rettangolare, premuriamoci di non riempire tutta la stanza con il tappeto in modo da creare uno stacco cromatico tra il tappeto e il pavimento e dare più tridimensionalità alla stanza. Lasciamo almeno 20-30 centimetri tra i mobili e il tappeto. In alternativa, possiamo creare uno spazio salotto mettendo i piedini anteriori dei mobili sul tappeto, e quelli posteriori fuori, in modo da preservare lo stacco ma avere i piedi al caldo quando ci alziamo da divani o poltrone.

Un tappeto rotondo è ancora più facile da piazzare: mettiamolo sotto un solo angolo di un mobile, per esempio un letto, un divano o una poltrona. In questo modo creerà più profondità nella stanza dando l’illusione che lo spazio sia più grande.

Come posizionare i tappeti in un open space

Tutto il contrario in un open-space. Ecco come posizionare i tappeti per valorizzarli al meglio. Qui il tappeto dovrebbe delimitare lo spazio adibito a ciascuna funzione. Ad esempio, se vogliamo riservare una sezione della zona giorno come sala da pranzo, investiamo in un tappeto molto grande su cui posizionare il tavolo e tutte le sedie. Attenzione, perché le sedie devono essere completamente sopra il tappeto anche quando i commensali sono a tavola. In questo modo ogni spazio sarà delimitato e con la sua funzione. Ci sono anche altri punti strategici in cui posizionare i tappeti per far sembrare moderna una casa vecchia.

