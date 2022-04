Moltissimi corrono per ore ma per dimagrire e rimettersi in forma potrebbe servire solo una bottiglia d’acqua

Che la corsa faccia bene è risaputo. Ci libera dalle tensioni, ci fa dimenticare i problemi della routine e ci permette di tenerci in forma. Per moltissimi italiani, la corsa è quel momento settimanale o giornaliero che ci si regala per stare bene. Tuttavia, non tutte le persone hanno il tempo o la voglia di correre. Inoltre, andare a correre vuol dire smettere di fare qualsiasi altra cosa e usare del tempo solo per quell’attività.

Per tenersi in forma ci sono anche altri metodi, che possiamo applicare usando tutto ciò che abbiamo per casa. Infatti, moltissimi corrono per ore ma per dimagrire e rimettersi in forma potremmo aver bisogno di una bottiglia d’acqua.

I benefici della bottiglia d’acqua

Oltre a sapere che correre fa bene e ci fa felici, sappiamo anche che bere acqua durante il giorno aiuta a mantenerci idratati e a stare meglio. Oggi, tuttavia, gli esperti di ProiezionidiBorsa non vogliono parlare del contenuto della bottiglia, ma di ciò che possiamo fare con il contenitore.

Naturalmente, la bottiglia d’acqua deve essere piena se vogliamo vedere i primi risultati arrivare. Il grande beneficio di fare degli esercizi fisici con la bottiglia d’acqua è il luogo e il tempo. Infatti, possiamo fare questi esercizi direttamente a casa e ogni volta che vogliamo.

L’esercizio più facile è il cosiddetto curl alternato. In pratica, ci serviranno due bottiglie d’acqua, che andremo a sollevare piegando il gomito all’interno. Da seduti, prendiamo le due bottiglie d’acqua, una per mano, e alziamo facendole toccare con le spalle.

Ripetiamo questo movimento prima con una mano e poi con l’altra, per almeno 5 volte.

Un altro esercizio molto utile è il cosiddetto crunch con bottiglia. In questo caso, ci stendiamo supini e manteniamo le gambe tese. Prendiamo le due bottiglie e distendiamo le braccia in alto, davanti alla nostra faccia. Alziamo, poi, le due bottiglie verso l’alto e poi in avanti, alzando allo stesso tempo le ginocchia.

Questo esercizio ci farà lavorare gli addominali e i muscoli delle braccia, mentre se vogliamo lavorare i pettorali, dobbiamo cambiare direzione. Invece di fare scendere le bottiglie d’acqua verso il ventre le facciamo scendere all’esterno del nostro corpo, cercando di formare una croce.

Ripetiamo questi esercizi per sei volte.

