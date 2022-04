Ahinoi ecco che con la primavera rispunta un bel problema per chi vive in campagna o comunque in mezzo al verde: i topi. Quelli piccoli, potrebbero anche essere simpatici, ma quelli che assomigliano a castori, sarebbe meglio tenerli lontani da casa. Portano malattie i ratti e nei secoli abbiamo visto quanti danni hanno potuto fare, tra pesti ed epidemie. Il sistema più veloce per arginare questo pericolo sarebbe cospargere il giardino di esche prelibate e Colla topicida. Col rischio che ci vadano di mezzo dei poveri passerotti o, addirittura i nostri animali domestici. Ecco allora che possiamo puntare su quello che possiamo tranquillamente definire il classico “metodo della nonna”. Sempre utile e concreto. Andiamo a scoprirlo assieme ai nostri Esperti.

Il gatto e gli ultrasuoni

Prima di vedere il sistema protagonista del nostro articolo, ricordiamo altri 2 mezzi per eliminare il problema topi:

i dispositivi a ultrasuoni, che darebbero un gran fastidio non solo a loro, ma anche alle talpe;

adottare un gatto, il sistema più semplice che Madre natura ci abbia messo a disposizione.

Per eliminare topi e ratti da casa e giardino non solo veleni e trappole ma anche questa incredibile pianta che tutti stanno mettendo davanti a porte e finestre

Tra le tante piantine che con la primavera potrebbero arricchire il nostro verde dovremmo prendere in considerazione anche la menta. Non solo prezzemolo e basilico, salvia e rosmarino, ma anche questa pianta nemica numero 1 dei topi. Lungo i bordi dei balconi, all’ingresso di porte e portefinestre, la menta è una vera e propria barriera difensiva naturale contro i roditori.

La forza di questa piantina

Quel profumo per noi piacevole, per i topi è una vera e propria condanna. Possiamo mettere delle foglie, oltre alla pianta, davanti agli ingressi sensibili della casa. Possiamo anche macerarla e piazzarla polverizzata. Sarebbero tutti sistemi efficaci per impedire al ratto di fare capolino in casa. Ovviamente, poi, se la colonia è numerosa, occorre intervenire, per evitare che la situazione ci scappi di mano. Sembra incredibile ma una femmina di topo può partorire 100 figli all’anno. La femmina diventa fattrice già a 2 mesi di età. Pensiamo quindi alle conseguenze disastrose se non interveniamo. Per eliminare topi e ratti da casa e giardino, ci vuole quindi la prevenzione, ma anche la cura.

