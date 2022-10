Che puzza avere in casa la cimice verde ma ecco come allontanarle ed eliminarle

Tutto l’anno combattiamo la nostra battaglia contro gli insetti. Quando ci ritroviamo le formiche piccolissime in cucina è una vera seccatura. E ci diamo da fare per capire come allontanare le zanzare di notte.

C’è chi usa il caffè contro le mosche per tenerle fuori da casa. E chi, addirittura, usa la candeggina. E studiamo anche come allontanare i ragni in modo naturale senza dover usare degli insetticidi. Per non parlare degli insidiosi pesciolini d’argento che vediamo circolare per casa e studiamo trappole per eliminarli.

Quanto dura la puzza di cimice in casa

Per non parlare degli insetti simili a zecche che possiamo eliminare con rimedi naturali. E, tra gli animali fastidiosi che prendono di assedio la nostra casa, ci sono anche le cimici verdi. Quelle dall’odore fastidioso. Togliere l’odore di cimici dalle mani non è così semplice come potrebbe sembrare. Insomma, che puzza avere in casa la cimice verde, ma, per fortuna, esistono dei rimedi naturali.

Va detto, oltretutto, che le cimici, pur non essendo dannose per l’uomo, tendono a riprodursi velocemente. Al punto da infestare la casa. Per questo è importante sapere come allontanarle o eliminarle da casa nostra.

Come far andare via l’odore della cimice dai vestiti e dalle mani in modo efficace

Per togliere l’odore dalle mani, se per caso ne abbiamo schiacciata una, ci sono alcuni rimedi naturali. Ad esempio, usare il detersivo per i piatti o il sapone di Marsiglia. Anche usare limone e aceto insieme aiuta a togliere subito il cattivo odore sulle mani. C’è chi se le lava anche con l’alcol per avere mani di nuovo intonse.

Attenzione che l’alcol denaturato viene utilizzato, da alcuni, anche per togliere l’odore ostinato delle cimici dai vestiti. Basta bagnare una spugnetta e passiamolo con attenzione nel punto nel quale la cimice si è attaccata.

Che puzza avere in casa la cimice verde ma vediamo come mandarla via

Per allontanare le cimici verdi da casa, esiste un rimedio molto efficace. Di quelli che derivano dai famosi rimedi della nonna naturali. Si tratta di fare un decotto con cipolla e aglio. Non dovremo far altro che versare, in un litro d’acqua, 35 grammi di aglio e 35 grammi di cipolla. Facciamo bollire per almeno un quarto d’ora.

A questo punto, mettiamo il nostro decotto nei punti strategici e vedremo le cimici battersela in ritirata. Anche le piante di menta, da questo punto di vista, hanno un profumo che dà fastidio alle cimici, sconsigliando loro di venirci in casa. Infine, mettiamo dell’aglio (magari, schiacciato) vicino alle finestre e alle porte del balcone. Le cimici lo detestano.

Lettura consigliata

Ecco cosa dà molto fastidio a cimici, formiche, zanzare e mosche per tenerle lontane da casa e dormire tranquilli