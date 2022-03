Le patate sono uno di quegli ingredienti che in frigorifero non mancano mai: economiche e versatili, sono un must have della cucina.

Possiamo sgarrare dalla dieta e friggerle o mangiare quelle confezionate oppure possiamo puntare sulle più classiche e tradizionali patate al forno.

Senza dimenticarsi che sono la base perfetta per golose crocchette, gnocchi o torte salate: insomma, è impossibile non leccarsi i baffi.

Croccanti, calde, avvolgenti e sostanziose, deliziano il palato e accompagnano splendidamente sia carne che pesce.

Persino le patate lesse, che a una prima impressione potrebbero risultare meno appetitose di altre cotture, possono trasformarsi in saporite focaccine.

In effetti, nonostante stiamo parlando di un semplicissimo tubero c’è da dire che lascia parecchio spazio alla fantasia, adattandosi a diverse preparazioni e cotture.

Detto questo, sicuramente ognuno di noi è probabilmente riuscito a testare e consolidare alcune sue personalissime combinazioni di cottura e condimento.

Ma in cucina, come anche nella vita in generale, si sa, c’è sempre da imparare.

Ecco perché abbiamo pensato di regalare un suggerimento in più, un trucchetto da veri chef con cui realizzare delle meravigliose patate gonfie.

A cottura ultimata, ci scopriremo ammaliati dalla croccantezza delle patate cucinate in questo modo: strepitosamente crunchy, ma per nulla intrise d’olio.

La lista di ingredienti richiesta per la realizzazione di questo contorno è, ovviamente, molto breve e comprende:

patate;

fecola di patate;

albumi d’uovo;

olio per friggere.

Tutti cucinano le patate fritte o al forno, ma pochi conoscono questo piccolo trucchetto per renderle strepitosamente croccanti

Innanzitutto, cominciamo lavando e asciugando le patate, per poi sbucciarle e tagliarle a rondelle sottili, magari aiutandoci con una mandolina.

Qualora non ne disponessimo, cerchiamo comunque di tagliare le fette senza che si risultino troppo spesse, altrimenti si rovinerà il risultato finale.

A questo punto, non dovremo far altro che spennellare la superficie di ciascuna fetta con dell’albume e poi con la fecola di patate.

Andiamo a sovrapporre una rondella sull’altra e, ottenuta una sorta di patata doppia, buttiamola in pentola per friggerla in abbondante olio bollente.

Consigli

Dunque, tutti cucinano le patate fritte o al forno, ma con questo piccolo trucco la croccantezza è assicurata.

Le patate gonfie sono ottime per un aperitivo dell’ultimo minuto, da accompagnare con formaggi, salumi, salsine o verdure alla julienne.

Per cena, possiamo abbinarle a bistecche, cotolette, polpette e pollo alla griglia, ma anche a branzino, orata o bastoncini di pesce.