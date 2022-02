Ci sono ricette che sembrano destinate a non cambiare mai, grandi classici della tradizione a cui approcciarsi con rispetto e dedizione. Sono tutte quelle pietanze che ci ricordano i pranzi dalla nonna, i sapori di una volta, dai sughi alla pasta fatta in casa.

Detto ciò, in cucina è difficile parlare di giusto o sbagliato perché, come sempre, si tratta una questione di gusti personali.

Certo, le lasagne della nonna sono imbattibili, ma perché non provare questa versione vegetariana in padella che fa risparmiare tempo e fatica?

Insomma, se trattati adeguatamente tutti i piatti possono essere rivisitati con un pizzico di fantasia, alcune volte superando la ricetta classica.

È il caso di queste crocchette di patate, semplicissimo e apprezzato contorno salva cena e pronto in qualche minuto, con pochi ingredienti.

Nel nostro caso, si tratta di usare i soliti ingredienti. Difatti, non besciamella o formaggio per insaporire le crocchette, bensì lo zafferano, dal gusto caldo e inconfondibile.

Crocchette allo zafferano

Basterà inserirlo nell’impasto per nobilitare il gusto semplice e genuino delle patate, senza stravolgerlo o coprirlo. Ottima intuizione anche quella di impanarle con pan grattato e cornflakes, per una croccantezza fuori dal comune.

Per 8 crocchette occorrono

500 grammi di patate;

50 grammi di farina;

sale e zafferano q.b.

2 uova medie;

20 grammi di farina;

80 grammi di cornflakes;

60 grammi di pan grattato.

Non besciamella o formaggio, per insaporire le crocchette di patate basta questo amatissimo ingrediente dal gusto inconfondibile

Dopo aver lavato, sbucciato e tagliato le patate a tocchetti, facciamole lessare in acqua per ammorbidirle. Quando saranno pronte, non dovremo fare altro che schiacciare e amalgamarle con farina, sale e zafferano.

Modelliamo quindi l’impasto ottenuto formando deli salsicciotti, ungendo prima le mani per agevolare le operazioni, evitando l’effetto colla.

Passiamo l’impasto prima nel pan grattato e poi nella pastella di uova, farina e sale; completiamo impanando le salsicciotte con i cornflakes sbriciolati.

Non resta che prepararsi alla cottura: se vogliamo evitare il fritto, basterà infornare le crocchette a 200° C per circa decina di minuti.

Consigli

Così come le tradizionali patate arrosto, le crocchette si sposano benissimo sia con secondi di carne che di pesce.

Se ne avessimo erroneamente lessate più del dovuto, ricicliamole trasformandole in queste deliziose focaccine facili e sfiziose.

Infine, ricordiamo che è possibile aggiungere anche del formaggio grattugiato all’impasto di base, per una nota di sapore in più.