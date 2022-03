Molte volte abbiamo dovuto passivamente ascoltare le grida dei nostri genitori quando ci vedevano girare in casa senza le babbucce. Nella credenza comune, infatti, è molto diffusa l’idea che il contatto con il suolo possa portare a degli effetti deleteri per la salute. Però, come abbiamo dimostrato ad esempio sul tema di rifare il letto, non sempre ciò che viene ripetuto è sempre corretto. Infatti, ci hanno sempre rimproverato, però stare in casa con i piedi scalzi è una buona abitudine per la maggior parte delle persone. Scopriamo insieme per quale motivo.

Le possibili controindicazioni

Prima di addentrarci nell’argomento, però, facciamo due specifiche. Questo modo di fare può essere adottato unicamente in due circostanze ben precise: una casa pulita e l’assenza di patologie pregresse. Nel primo caso, infatti, i pavimenti devono essere adeguatamente nettati e ci deve essere il presupposto di non utilizzare le scarpe in casa per evitare di spargere in giro sporco e batteri. Questi, infatti, possono provocare nei piedi fastidiose conseguenze come funghi o infezioni. Per questo bisognerebbe togliersi le scarpe prima di entrare in casa e dentro utilizzare solo le pantofole.

Gli esperti poi sconsigliano, nel secondo caso, di adottare questo modo di fare ai soggetti che presentano patologie da sovraccarico o problemi di natura osteoarticolare. Ad esempio, questi possono essere rappresentati dalle dita a martello, dall’artrite e dall’alluce valgo. Allo stesso modo sarebbe meglio evitare se si ha una tendenza alle ulcere.

Ci hanno sempre rimproverato, ma camminare a piedi scalzi fa bene alla salute e anche alla bellezza secondo la scienza

Però secondo gli studi del centro Humanitas può invece giovare a tutti gli altri. A trarne i maggiori benefici sarebbero appunto i bambini, dato che nella fase dello sviluppo sono più malleabili. Stare a piedi nudi può contribuire ad una corretta crescita del piede, evitando possibili problemi come ad esempio l’appiattimento. Può anche risultare particolarmente benefico per chi soffre di ritenzione idrica. Infatti, il piede nel suo contatto con il suolo funge da “pompa” che favorisce il ritorno del sangue al corpo.

Quindi, migliorerebbe la microcircolazione e attenuerebbe tutti gli inestetismi. Inoltre, è anche un’abitudine che potrebbe aiutare a migliorare in linea generale tutta la postura. Infatti, dalle ricerche riportate, è evidenziato che indossare troppo le scarpe abbia degli effetti controproducenti perché tengono il piede in uno stato di costrizione e con il passare del tempo arrivano anche a modificarlo. Ecco perché, anche se ci hanno sempre rimproverato, camminare scalzi fa bene.

