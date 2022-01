Le patate sono certamente uno di quegli alimenti che non mancano mai in cucina, al pari di farina, pomodoro, pasta e riso.

Sono sostanziose e nutrienti, ma soprattutto sono buone in tutte le salse: fritte, al forno, ripiene, guarnite con maionese o ketchup.

Tra i loro pregi, l’estrema versatilità, che le rende adatte tanto ai più classici gnocchi quanto alle lasagne o accompagnate dai fagiolini.

Tuttavia, è soprattutto come contorno che questo amatissimo tubero trova posto sulle nostre tavole, al fianco di carne o pesce.

A tutti sarà comunque capitato almeno una volta di non avere nulla da cucinare per cena e di essere dovuti ricorrere alla vecchia patata lessata.

Ebbene, se mai ne cucinassimo in abbondanza, potrebbe interessarci scoprire come utilizzare le patate lesse avanzate rendendole più appetitose in pochi minuti.

Focaccine

Soffici e semplicissime, queste focaccine di patate sono l’intuizione giusta per vivacizzare la cena, senza renderla pesante.

Infatti, non vanno fritte e non hanno bisogno del burro per guadagnare sapore, ma solo di olio, sale e rosmarino.

Nello specifico, ci occorreranno:

1-2 patate;

150 g di farina 00;

150 g di semola;

200 ml di acqua tiepida;

5 g di lievito di birra;

20 ml di olio di oliva;

½ cucchiaino di sale

Per condire:

1 rametto di rosmarino;

olio e sale q.b.

Come utilizzare le patate lesse avanzate rendendole stuzzicanti con questa ricetta veloce senza burro o uova

In caso non ne avessimo di già pronte, mettiamo le patate a bollire in abbondante acqua per circa mezz’ora, in modo che si ammorbidiscano.

Una volta cotte, sbucciamole e lasciamole intiepidire, dedicandoci nel mentre a setacciare in una ciotola la farina 00 e quella di semola.

È il momento di ridurre le patate in purea, magari aiutandoci con uno schiacciapatate, per poi amalgamarle alle farine.

Dopo averlo sciolto in acqua tiepida, anche il lievito andrà unito al composto appena descritto.

Aggiustiamo l’impasto di sale e olio e continuiamo a lavorarlo con le mani per ammorbidirlo e amalgamare bene gli ingredienti.

Quando risulterà lievitata, stendiamo la pasta e ricaviamo le nostre focaccine con dei coppasta, sistemandole su una teglia con carta da forno.

Prepariamo quindi un’emulsione di olio e rosmarino che andremo a spennellare sulle focaccine, prima di infornare a 180° per 20 minuti.

Trascorso il tempo indicato, condiamole ancora con un filo d’olio e del sale, ma anche eventualmente con pomodorini e olive e serviamo calde.