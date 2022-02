Calda, soffice e pronta in meno di mezz’ora, questa torta alle patate invisibili è l’alternativa alla solita sfoglia ripiena 

Dopo una giornata impegnativa in ufficio, tutto quello che ci serve è tornare a casa e lasciarci alle spalle lo stress con un po’ di dolcezza.

Che si tratti dell’affetto del nostro amico a 4 zampe, di un paio di calde e comode pantofole o di una serata divano e copertina.

Tutte validissime alternative per sentirsi meglio, anche se il primo vero comfort su cui fantastichiamo mentre mal sopportiamo la schiscetta è una cena nutriente.

Niente conforta e riscalda più di un piatto fumante, preparato con amore, che sostenga l’umore e il fisico durante la routine invernale.

L’unico vero problema, come abbiamo più volte constato, è il poco tempo a disposizione per preparare un pasto frugale, una volta rientrati a casa.

Ma non scoraggiamoci: calda, soffice e pronta in meno di mezz’ora, questa torta a base di patate è l’alternativa economica e golosa alla solita sfoglia.

La ricetta

Le patate raramente mancano in cucina e, in questo caso, unite solo a qualche spezia e del Parmigiano si trasformano in una vera goduria.

Per questa originale e sostanziosa torta alle patate invisibili occorrono:

500 g di patate;

50 g di farina;

50 g di Parmigiano;

1 cucchiaino di lievito istantaneo per preparazioni salate;

2 uova;

130 l di latte (anche vegetale);

qualche foglia di salvia fresca;

sale, pepe e noce moscata q.b.

Cominciamo, innanzitutto, lavando e sbucciando le patate, per poi tagliarle a fettine sottili, circa 1-2 mm da far sbollentare in acqua salata per 5 minuti.

Una volta scolate, mentre le lasciamo raffreddare, amalgamiamo in una ciotola la farina con parmigiano, lievito, sale, pepe, noce moscata e salvia tritata.

Non resta poi che aggiungere le uova e il latte, lavorando il composto preferibilmente con una frusta elettrica in modo da eliminare tutti i grumi.

Dopo aver aggiunto anche le patate sbollentate e ormai abbondantemente intiepidite, mescoliamo ancora energicamente con un cucchiaio di legno.

È quindi il momento di versare l’impasto così ultimato in una tortiera precedentemente foderata con carta da forno e cuocere.

Si consiglia di regolare la temperatura sui 180° C per circa una mezz’ora o almeno fino a ottenere la doratura desiderata.

La torta di patate può essere servita come piatto unico o in abbinamento a salumi e formaggi.