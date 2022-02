Se si scoprisse l’esistenza di un frutto dietetico, ricco di vitamine e minerali ma con pochissime calorie, dal sapore simile al cioccolato e che oltre a tutto questo costa anche poco? Sarebbe quasi un sogno. Ebbene, molti Lettori si stupiranno nel sapere che questo cibo quasi “miracoloso” esiste già.

Tutti credono che sia un frutto per poveri, perché il suo costo al mercato o al fruttivendolo è decisamente basso. Se ne possono acquistare diversi etti a pochissimi euro e bastano per parecchio tempo. L’articolo di oggi andrà ad approfondire le meravigliose proprietà della carruba, il frutto della ceratonia.

Si tratta di un albero sempreverde originario dell’Arabia e poi diffuso nelle zone più calde dell’area mediterranea.

La ceratonia produce dei frutti simili a baccelli di fagioli che contengono semi durissimi chiamati “carati”. Proprio da questo deriva il termine che si usa per definire il valore delle gemme: anticamente venivano infatti usate come contrappeso per la pesatura delle pietre preziose.

L’unica specie di ceratonia presente in Italia è la cosiddetta siliqua, meglio conosciuta come carrubo. Viene coltivata principalmente in Sicilia, ma nasce anche spontaneamente in diverse zone del Meridione.

La vera ricchezza di questa meraviglia della natura viene dalle sue proprietà. La carruba condivide con il cioccolato il sapore, ma a differenza del goloso prodotto del cacao è molto meno calorica e contiene tantissime fibre. Questo vuol dire che ha un altissimo potere saziante e può ridurre di parecchio la sensazione di fame.

Tutti credono che sia un frutto per poveri ma è un vero sostituto del cioccolato in dolci strepitosi antigrasso

Il carrubo ha degli eccellenti valori nutrizionali, oltre che un’altra interessante proprietà: non contiene caffeina. In questo senso è un ottimo sostituto del cioccolato anche per chi soffre di allergie e intolleranze.

Il frutto può essere lavorato e trasformato in tanti prodotti, tra cui il più famoso è sicuramente la farina di carrube. Essendo un frutto simile ai legumi, può essere essiccato e macinato e viene usato come addensante in molte ricette. Questa farina ha un elevato potere d’assorbimento dell’acqua, che la renderebbe un ottimo costipante. Viceversa, la polpa della carruba avrebbe un grande effetto lassativo.

Dalla carruba si ricavano il semolato e il carcao. Il primo prodotto è proprio la farina di cui si è parlato finora. Il carcao, invece, è un succedaneo del cacao ed è utilissimo per le diete dimagranti, in quanto presenta un basso contenuto di grassi.

Entrambi i prodotti sono utilissimi per realizzare dolci, biscotti, creme spalmabili e barrette dietetiche. Ci sono anche tantissime ricette che usano la farina di carruba al posto del cacao in polvere.