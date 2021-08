Per gusto o per necessità, spesso c’è bisogno di alcune importanti varianti in una ricetta che ha tutto il sapore di un piatto classico. È quello che accade con il gelato, che a volte, infatti, non è possibile mangiare, a causa d’intolleranze o per scelte personali, come una dieta vegana.

Per questo motivo la Redazione di Cucina ha pensato di dedicare questa mini-guida alla scoperta dei segreti di un perfetto gelato vegetale. Grazie a questi consigli, infatti, questa variante sembra un comune gelato ma si prepara senza uova, grassi o proteine animali. Ecco come sostituire tutti i derivati animali per un perfetto gelato vegetale che non abbia nulla da invidiare a quello classico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Fondamentali segreti per preparare in casa un ottimo gelato vegetale

La panna, il latte o le uova sono probabilmente gli ingredienti più utilizzati nelle preparazioni dolci. Oltre a conferire un ottimo sapore, è grazie a questi ingredienti che è possibile ottenere creme soffici e lisce. Eppure, è possibile pensare anche di sostituirli senza rinunciare al gusto e alla giusta consistenza.

Per fare un esempio, è possibile sostituire la comune panna del gelato con una vegetale, a cui aggiungere della frutta secca. Quest’ultima ristabilirà l’apporto lipidico mancante e aggiungerà quel sapore leggermente “grasso”, tipico della panna classica. Per migliorare la consistenza, inoltre, basta aggiungere un po’ di polpa di avocado alla frutta fresca, otterremo così un perfetto gelato, totalmente vegetale e rinfrescante.

Questo sembra un comune gelato ma si prepara senza uova, grassi o proteine animali

La Redazione aveva già spiegato come ottenere un perfetto gelato che non indurisce in congelatore e che mantiene sempre la sua consistenza cremosa. In questa guida intende anche spiegare come sostituire efficacemente tuorli e latte. Nel primo caso basterà usare ingredienti come lecitina di soia o farina di semi di carrube, che servono a sopperire alla mancanza di cremosità. I prodotti del carrubo sono molto utili in cucina, inoltre, i carati di pietre preziose e oro devono il loro nome al frutto di questa pianta dalla folta chioma. Per un gusto più semplice, però, è possibile, anche in questo caso, usare la frutta secca ed emulsionarla ad altri ingredienti.

Pratiche alternative da usare per sostituire il latte

Per sostituire il comune latte basterà solamente usare delle bevande vegetali, come latte di mandorla, latte di riso o latte di soia. Le possibilità sono veramente tantissime e tutte conferiranno una nota particolare in termini di sapore. Consigliamo di sperimentare il gelato vegetale affogato al caffè o quello a base di pesche, avocado e limone.