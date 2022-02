La prima settimana di febbraio sta per concludersi. Lo scorso weekend, il fortunato protagonista è stato sicuramente il Capricorno. In generale, invece, si prospetta un febbraio piuttosto deludente per questo segno.

Questa settimana, dal punto di vista astrale, ci sono stati importanti cambiamenti. Il primo giorno del mese, infatti, la Luna Nuova è entrata nel segno dell’Acquario. Si tratta della seconda Luna Nuova di questo anno e, tra l’altro, coincide anche con il capodanno cinese. Un momento particolarmente importante per strutturare i propri progetti e le proprie visioni. In pratica, si tratta di una fase in cui pensare a nuove partenze, in senso reale e metaforico. In concomitanza di ciò, proprio oggi, venerdì 4 febbraio, Mercurio interrompe il moto retrogrado e torna diretto. Ciò dovrebbe portare un po’ di tranquillità soprattutto a chi, nei giorni scorsi, si è trovato ad affrontare piccoli contrattempi.

Sappiamo bene che le congiunture astrali influenzano i vari segni e, di conseguenza, le nostre vite. Andiamo quindi a scoprire cos’hanno in serbo per noi la Luna Nuova in Acquario e Mercurio che torna diretto.

Gemelli creativi e pieni di spirito d’iniziativa

La Luna Nuova in Acquario farà sentire ai Gemelli la forte esigenza di rimettersi in moto sotto più punti di vista. Sul piano lavorativo sono in arrivo interessanti nuove opportunità da cogliere al volo. Si tratterà perlopiù di progetti in cui mostrare la propria creatività.

Novità in arrivo anche sul fronte dell’amore. I single possono cominciare a guardarsi intorno per cercare nuove opportunità perché in questo periodo gli incontri sono molto favoriti.

La Luna Nuova in Acquario e Mercurio che smette di fare le bizze porteranno viaggi, successi e passione a questi 3 segni zodiacali

Per i nati nel segno della Vergine, questi giorni sono particolarmente promettenti. Grazie anche agli influssi di Urano, saranno favoriti gli affari, i viaggi e lo studio. Ottime notizie anche sul versante sentimentale. Chi è in coppia godrà di romanticismo ma anche di focosi momenti passionali. Dotati di un fascino irresistibile, i nati sotto questo segno dovranno quindi prepararsi ad emozioni davvero molto intense.

Ed infine, ecco cosa attende lo Scorpione

Concludiamo la nostra triade fortunata con il segno dello Scorpione. Durante questi giorni, gli Scorpioncini saranno altamente favoriti su più fronti: studi, lavoro, scambi, commerci e rapporti interpersonali. Questo è quindi proprio il momento giusto per portare avanti i propri obiettivi.

Benevolo anche Venere, il cui influsso positivo si farà sentire fino a metà marzo. Con grande probabilità, i single riusciranno a trovare l’anima gemella.

