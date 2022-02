Gli infusi fatti in casa si dimostrano un eccellente toccasana per riscaldarsi nelle gelide giornate invernali. Inoltre, potrebbero rivelarsi un’ottima soluzione per aiutare la propria salute. Non c’è modo più semplice e veloce di sfruttare le numerose proprietà benefiche di erbe, spezie o altri ingredienti amici per ristorarsi.

Per preparare la tisana di oggi ci serviranno solamente un paio di ingredienti molto facili da reperire. Molti di noi, addirittura, potrebbero già averli in casa propria. Il risultato finale sarà davvero niente male e in più dovrebbe fornire un valido aiuto per l’organismo. Infatti, potrebbe aiutare ad abbassare la pressione, proteggere il cuore e altro ancora.

Vediamo cosa ci serve per realizzare questo delizioso infuso invernale che ci migliorerà la giornata.

Zenzero e cacao

Il mix di questi 2 ingredienti eccezionali per la salute darà una spinta al nostro organismo. Il cacao è noto per contenere flavonoidi, sostanze che tutelerebbero la salute cardiovascolare e ci aiuterebbero a proteggerci da alcune malattie. Questi agirebbero positivamente sui livelli di pressione e farebbero da scudo contro l’avanzare dell’età.

Invece, i benefici dello zenzero sarebbero da attribuire ai gingeroli, che stimolerebbero l’attività intestinale e fungerebbero da calmanti e antinfiammatori. Questa spezia sarebbe poi amica di cuore e ossa, grazie ai minerali presenti, oltre che del buon funzionamento del metabolismo.

Potrebbe aiutare ad abbassare la pressione, proteggere il cuore e favorire la digestione questa tisana calda e profumata con soli 2 ingredienti

Tutti i benefici appena elencati sarebbero presenti in una semplicissima tazza della nostra tisana. Ecco, dunque, le quantità consigliate per due dosi:

350 ml di acqua;

30 gr di radice di zenzero;

2 cucchiaini di cacao amaro in polvere;

zucchero o miele a piacere.

La prima operazione consiste nel far bollire l’acqua dentro una pentola. Mentre attendiamo, togliamo la buccia allo zenzero e lo laviamo bene sotto acqua corrente. In base a come vogliamo procedere, possiamo sistemare la radice in una teiera o nelle tazze tagliandola in due.

Prendiamo un cucchiaino e aggiungiamo anche il cacao in polvere insieme allo zenzero. Per finire versiamo nella teiera l’acqua bella calda e mescoliamo il tutto. Ora possiamo servire il nostro delizioso infuso casalingo. Volendo possiamo prima filtrarlo e addolcire con un cucchiaino di zucchero o miele.

