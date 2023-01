Tutti aspettavano questo dolce della Befana morbido e profumato, per tutta la famiglia!

Il menù della Befana prevede il dolce? Facciamone in casa uno delizioso, semplicissimo da preparare ma dal gusto unico. Vediamo di quale si parla e come realizzarlo per addolcire il giorno dell’Epifania.

Il 6 gennaio è un giorno speciale, soprattutto per i bambini. Nella calza si trovano regali graditi e in tavola si presentano dei piatti squisiti. Se anche tu hai studiato con cura il pranzo dell’Epifania, saprai che un buon dolce non può proprio mancare. Se sei stanco di realizzare i soliti biscotti ma vorresti una ricetta alternativa altrettanto facile, amerai la soluzione di oggi. Sarà una golosità che conquisterà subito tutti, grandi compresi. E tu non dovrai faticare ore ai fornelli per riuscire a presentarla!

Tutti aspettavano questo dolce della Befana sulla tavola dell’Epifania

Dopo varie consultazioni di siti e libri di cucina, abbiamo pensato che il modo migliore per festeggiare l’Epifania fosse un dolce al cioccolato. Più precisamente, parliamo di un pan brioche arrotolato dall’impasto sofficissimo. Lo puoi realizzare in un batter d’occhio e con ingredienti che puoi trovare facilmente al supermercato.

Ecco di quali avrai bisogno se vuoi prepararne uno o due rotoli:

460 g di farina 00;

200 g di cioccolato fondente;

200 ml di latte;

100 g di farina manitoba;

2 uova;

120 g di zucchero;

60 g di burro;

13 g circa di lievito di birra fresco.

Procedimento

Prepara una spianatoia e versavi a fontana le due farine. Fai scaldare il latte e quando sarà tiepido aggiungi il lievito di birra. Una volta sciolto, potrai versarlo gradualmente nel mezzo della fontana e mescolare tutto con la forchetta. Dopodiché dovrai amalgamare anche lo zucchero, il burro a pezzetti e un uovo alla volta. Aggiungi anche un pizzico di sale e lavora bene il tutto, fino a ottenere un impasto uniforme e liscio. Coprilo e mettilo a riposare in frigo per 3 ore.

Quando il composto avrà raggiunto la corretta lievitazione, potrai riprenderlo e posizionarlo sul piano da lavoro infarinato. Dividilo in più pezzi se vuoi realizzare più pan brioche e stendilo con un matterello in sfoglie rettangolari di 1 cm di spessore. Distribuisci sopra il cioccolato a scaglie e inizia ad arrotolare l’impasto su sé stesso per il lungo. Adesso potrai adagiarlo in uno stampo per plumcake. Se non ce l’hai puoi tranquillamente sistemarlo in una leccarda foderata, mettendogli ai lati due stampi per evitare che si espanda in cottura.

Lievitazione finale e cottura

A questo punto dovrai lasciare lievitare il dolce per almeno un’altra ora, dentro l’apposito stampo o la teglia. Coprilo con un tovagliolo leggero e sistemalo nel forno spento con la luce accesa. Passato il tempo indicato, potrai cuocere il pan brioche a 180 gradi per circa 30 minuti. A cottura completata potrai servire il tuo dolce speciale tagliato in morbide e golosissime fette. Tutti aspettavano questo dolce della Befana, un morso tirerà l’altro!