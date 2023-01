Polpo e patate in un antipasto salutare da preparare velocemente e perfetto anche all’Epifania

Per l’Epifania portiamo in tavola un antipasto a base di polpo che piacerà a tutta la famiglia e di cui tutti chiederanno la ricetta. Facile da preparare ma ricco di gusto, ottimo anche per una preparazione dell’ultimo minuto o per un secondo leggero.

Pranzi e cene si avviano alla conclusione, ma ancora il giorno della Befana potrà essere occasione di riunioni familiari. Oltre all’outfit e a diversi modi per trascorrere il tempo, sarà anche bene cercare di scegliere con cura le preparazioni culinarie. I primi e i secondi piatti sono i veri protagonisti della tavola a anche gli antipasti svolgono un ruolo importante.

Tra gli antipasti più gettonati troviamo quelli a base di polpo, l’insalata di polpo sarà davvero appezzata da tutti. Prepararla è facile e veloce e oggi se ne vedrà una alternativa alla classica con sole patate. Si consiglia di acquistare un polpo in pescheria, dopo averlo pulito e cotto andrà utilizzato in insalata. Ma ecco come preparare questa deliziosa insalata di polpo con patate, lenticchie e pomodori. Polpo e patate in un antipasto salutare da preparare velocemente in qualsiasi occasione.

Ingredienti per 5 persone

1 polpo da 1 kg;

3 patate;

300 g di pomodorini;

200 g di lenticchie;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Polpo e patate in un antipasto salutare da preparare velocemente per i nostri ospiti

Per preparare il polpo in insalata con pomodori, patate e lenticchie per prima cosa bisognerà occuparsi dell’animale. Del polpo, infatti, elimineremo le interiora e lo cuoceremo in un tegame di medie dimensioni con acqua e dell’olio EVO. Aggiungere sale e pepe e lasciarlo cuocere per una ventina di minuti. Nel frattempo, occuparsi delle patate, dei pomodori e delle lenticchie. Le prime andranno lavate, pelate e tagliate a cubetti da far cuocere al vapore. Cuoceremo le lenticchie con un po’ di anticipo per permettere loro di essere pronte in maniera uniforme.

I pomodori invece, dopo essere stati lavati andranno tagliati a metà. Fare scaldare le lenticchie già cotte in una pentola antiaderente con un po’ di sale, pepe e prezzemolo. Procedere con la cottura per una decina di minuti. In seguito aggiungere le patate e i pomodori e lasciare ancora su fuoco lento per un paio di minuti. Una volta pronto, scoliamo il polpo e tagliamolo a pezzetti da unire a patate, pomodoro e lenticchie. A questo punto l’antipasto sarà pronto per essere servito in tavola. Consumare in giornata per assicurarsi un sapore incredibilmente intenso.