Basta faticare per pulire la leccarda da forno! Arriva il prodigioso rimedio per scrostarla subito

Tra le parti del forno che più spesso si sporcano c’è la leccarda. Pulirla adeguatamente è importante per poter cucinare di nuovo in tutta tranquillità. Vediamo dunque come fare con un rimedio naturale sperimentato dalle nostre nonne.

Tutti sappiamo quanto sia utile il forno della cucina. Ci ha salvato il pranzo e la cena in così tante occasioni che è impossibile contarle. Per mantenerlo al meglio è necessario occuparsi della sua pulizia, che dovrebbe avvenire per tutte le parti. Oltre a vetro e pareti, anche la leccarda non andrebbe dimenticata. E probabilmente cerchiamo già di pulirla regolarmente, ma senza ottenere grandi risultati. Da oggi, però, potremo voltare pagina e trovare la svolta. Grazie a un furbo rimedio che ci hanno tramandato le nonne, ovviamente del tutto naturale.

Basta faticare per pulire la leccarda, ecco l’ingrediente che igienizza alla perfezione

Se utilizziamo qualcosa di frequente, è normale che si sporchi più in fretta rispetto a ciò che impieghiamo di meno. È il caso della leccarda, amica inseparabile di tante casalinghe. Dall’ultima volta che vi abbiamo appoggiato i nostri manicaretti, forse avremo notato qualche macchia di bruciato di troppo. Anche il grasso potrebbe partecipare alla festa e toglierlo non è scontato.

Se i classici rimedi a base di aceto e bicarbonato non avessero sortito alcun effetto, potremmo tentare con un prodotto alternativo. Con molta probabilità lo avremo in cucina, magari sotto il lavello. Parliamo del sapone per piatti. Per rimediare ne useremo però uno ecologico e rispettoso dell’ambiente. Ma prima di tutto dovremo preparare la soluzione igienizzante.

Mischiamo qualche goccia di sapone con dell’acqua calda in una bacinella. Successivamente immergiamo la leccarda, lasciandola in ammollo per almeno mezz’ora. Infine, togliamo le incrostazioni rimaste grazie a una spugnetta e terminiamo con un bel risciacquo. Basta faticare per pulire la leccarda: proviamo invece questa soluzione intelligente per riavere la brillantezza perduta.

Un segreto per togliere lo sporco dal vetro

E se il problema fosse il vetro opaco e invaso dalla sporcizia? Anche in questo caso c’è una soluzione semplice. Dovremo affidarci a un mix naturale composto da cenere e bicarbonato. Uniamo cinque o sei cucchiai di ciascun ingrediente in una ciotola, poi aggiungiamo gradualmente l’acqua. Mescoliamo tutto per bene, finché non ne uscirà un composto dalla consistenza cremosa.

Fatto questo non resterà che distribuirlo sul vetro del forno con un panno morbido. Aspettiamo qualche ora che faccia effetto prima di risciacquare la superficie. E prima di accorgercene potremo goderci ancora una volta il nostro forno pulito e splendente.