La torta di mele di Natale con le gocce di cioccolato manda tutti in estasi: è strabiliante!

La torta di mele è un vero evergreen della tradizione culinaria italiana, ma se esistesse la versione natalizia di questo dolce soffice soffice? Scopriamo la ricetta della torta di mele di Natale.

Le mele sono un frutto di questa stagione ma si trovano durante tutto l’arco dell’anno. La torta con questo frutto offre decine di versioni diverse a seconda del Paese dove ci rechiamo. Fra l’altro la mela è un frutto che dal punto di vista nutrizionale è un portento.

La torta di mele di Natale con le gocce di cioccolato è la torta dei pomeriggi festivi



Abbiamo visto quanto è amato questo dolce ma possiamo prepararlo in versione natalizia. Accediamo il forno e mettiamoci in cucina come fanno i piccoli aiutanti di Babbo Natale per intraprendere una nuova tradizione natalizia.

Cosa identifica maggiormente ila pasticceria natalizia? Il cioccolato, gli agrumi o le spezie come cannella. La ricetta della torta di mele di Natale vede proprio l’aggiunta di cioccolato e arancia.

Ingredienti della torta di mele natalizia

Ci occorreranno:

3 mele;

250 g di farina 00 + 2 cucchiai a parte;

una bustina di lievito in polvere per dolci ossia 16 g;

150 g di zucchero;

3 uova;

60 g di olio di semi;

200 grammi di succo d’arancia

scorza d’arancia;

una tazza da tè colazione di gocce di cioccolato.

Per le mele bisogna scegliere la varietà giusta. In questo caso preferiremo la Golden Delicious perché meno acidule.

Procedimento: come si prepara la torta di mele di Natale

Prepariamo le mele tagliata a dadini molto sottili, irroriamoli con due cucchiai di succo d’arancia e 4 cucchiai dello zucchero totale. Questo procedimento farà in modo che la mela non si ossidi diventando marroncina. Riponiamo le mele da parte. Mettiamo nel congelatore la tazza con le gocce di cioccolato. Versiamo in una ciotola l’olio di semi con lo zucchero rimasto e con uno sbattitore elettrico iniziamo ad amalgamare gli ingredienti. Mettiamo a velocità 1 lo sbattitore. Ora aggiungiamo le uova, la vanillina e il succo d’arancia. Nel frattempo in un’altra ciotola prepariamo le polveri unendo farina e lievito. Sarebbe meglio setacciare insieme. Ora versiamo a poco a poco nella ciotola delle polveri i liquidi amalgamati in precedenza.

Azioniamo lo sbattitore elettrico alla velocità 1 e aumentiamo progressivamente per almeno 5 minuti. Nel frattempo estraiamo le gocce di cioccolato dal congelatore e passiamo in due cucchiai di farina. Aggiungiamo all’impasto la scorza d’arancia, le gocce di cioccolato e mescoliamo con un cucchiaio. Versiamo l’impasto in uno stampo per tortiera dai bordi alti imburrata e sulla superficie sparpagliamo i dadini di mele.

Cuociamo in forno già caldo per 50 minuti a 170°.

I trucchi del mestiere

Per amalgamare l’impasto abbiamo diverse alternative. Possiamo mescolare a mano con una frusta ma ci vorrà un po’ più di tempo per amalgamare l’impasto. In alternativa possiamo optare per una planetaria.

Per le gocce di cioccolato abbiamo adottato un trucchetto da chef. Solitamente quando si mettono in un impasto le gocce di cioccolato finiscono sempre sul fondo. Mettendole in freezer e poi infarinandole, le gocce rimarranno sospese senza precipitare.