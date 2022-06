Tutti aspettavamo la loro uscita e finalmente su Netflix queste fenomenali serie TV ci terranno incollati con il fiato sospeso

Diciamo la verità. La creazione di Netflix è stata geniale. Ci ha “salvato” da interminabili ore noiose, durante il lockdown, quando eravamo costretti a stare in casa. E ci permette tuttora di passare il tempo quando non abbiamo nulla da fare o quando vorremmo semplicemente rilassarci.

Netflix è quella piattaforma streaming che ci dà l’opportunità di guardare i nostri film e le nostre serie TV preferite pagando un abbonamento mensile o annuale. Possiamo trovare di tutto, specialmente le serie targate Netflix, le quali sarebbero diventate un successo mondiale.

Basti pensare a Stranger Things, oppure a Thirteen Reasons Why. Giusto pochi giorni fa abbiamo assistito all’uscita dell’attesissima quarta stagione di Stranger Things. Questa serie, in particolare, ha riscosso un grandissimo successo su un’ampia fetta di pubblico.

Tuttavia, non sono le uniche ad averci incantato. Il mese di giugno, per gli appassionati di Netflix, sarà importante, poiché il tempo d’attesa è terminato. Ancora pochi giorni e, finalmente, vedremo la continuazione di alcune serie TV bellissime e l’uscita di una nuova, destinata a diventare famosa tra il pubblico.

Giugno tanto atteso

Tutti aspettavamo la loro uscita e finalmente su Netflix sbarcheranno le nuove stagioni di Peaky Blinders e di The Umbrella Academy. Peaky Blinders sta piacendo veramente a molti. Non solo per la presenza dell’affascinante attore Cillian Murphy, ma anche perché prende spunto da una storia vera.

Infatti, la serie è ambientata a cavallo tra le due guerre mondiali e si sofferma su una banda criminale, che sembra essere veramente esistita, quasi all’inizio della Prima Guerra Mondiale. La sesta stagione di Peaky Blinders uscirà su Netflix il 10 giugno.

Invece, The Umbrella Academy è arrivata alla sua terza stagione che, probabilmente, uscirà intorno a fine mese. Prende spunto dall’omonimo fumetto incentrato sulle vite di 7 ragazzi con superpoteri, i quali vengono ingaggiati per frequentare una sorta di scuola affinché si crei una vera e propria squadra di supereroi.

Tutti aspettavamo la loro uscita e finalmente su Netflix queste fenomenali serie TV ci terranno incollati con il fiato sospeso

Le uscite del mese di giugno, però, non sono ancora finite. Infatti faremo la conoscenza di una nuova serie TV, destinata a riscontrare grande successo. Come la nuova stagione di Peaky Blinders, anche First Kill dovrebbe uscire il 10 giugno.

Chi è appassionato di vampiri allora non dovrebbe perdersi questa nuova serie. Sulla stessa scia dell’iconica Buffy l’ammazzavampiri degli anni ’90, questa serie TV ci terrà con il fiato sul collo, tanto per rimanere in tema.

Lettura consigliata

Disponibile in streaming la serie più affascinante di tutti i tempi che ci terrà incollati alla TV e al cellulare