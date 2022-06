Molte coppie lo confermano, organizzare un matrimonio richiede pazienza e tanto impegno. È importante preparare tutto per tempo, così da evitare stress e preoccupazioni dell’ultimo minuto. Nulla deve essere lasciato al caso, è necessario programmare l’evento nei minimi particolari. È indispensabile scegliere una location che soddisfi le nostre esigenze, distribuire gli inviti, decidere le portate del menù, stabilire la tipologia di intrattenimento e così via. Da non sottovalutare la scelta dell’abito e di tutti gli accessori.

I classici intramontabili

Il desiderio di ogni sposa è quello di trovare l’abito perfetto, per stupire e lasciare a bocca aperta tutti gli invitati. Naturalmente anche i capelli non devono passare inosservati. Per un risultato finale davvero magnifico, è fondamentale che l’acconciatura si adatti in modo armonioso al nostro abito da sposa. Dopo aver scelto il vestito e deciso l’acconciatura, dobbiamo necessariamente dedicare del tempo agli accessori per i capelli. Valutiamoli con cura, per evitare che appaiano sconnessi con il resto del look.

Un accessorio classico ma ancora molto gettonato è la tiara. Un oggetto che ci farà sentire delle vere principesse. Si poggia sulla parte superiore del capo ed è perfetto se abbinato ad un’acconciatura raccolta o semi raccolta. Anche il fermaglio, rigorosamente gioiello o di perle, è un oggetto che non passa mai di moda.

Non solo fermagli e tiare ma anche questi accessori per capelli renderanno la sposa unica e molto alla moda

Per rendere la sposa perfetta si potrebbe ricorrere anche alla coroncina. Rigorosamente di fiori freschi e di stagione. Un’idea romantica e naturale, adatta ai matrimoni primaverili ed estivi. La coroncina di fiori freschi si abbina perfettamente a qualunque tipo di acconciatura e lunghezza dei capelli. Naturalmente i fiori devono essere gli stessi del bouquet o almeno rispettare lo stesso colore.

Un altro accessorio molto in voga è il cerchietto. Elegante, delicato, sofisticato e ricercato. Se scegliamo il cerchietto di perle, dobbiamo abbinarlo ad un’acconciatura raccolta, tipo uno chignon. Se, invece, optiamo per il cerchietto gioiello, preferiamo un raccolto molto morbido o lasciamo i capelli sciolti. Le spose che vogliono osare possono sceglierlo di piume o dotato di veletta. Il fiocco si riconferma un accessorio di eccellenza. Di raso, di seta o di pizzo. Per una sposa che non desidera il velo, un fiocco maxi potrebbe essere una valida alternativa. Non solo fermagli e tiare ma anche la coroncina di fiori freschi, il cerchietto e il fiocco sono perfetti per rendere unico il look da sposa.

Lettura consigliata

Quest’estate tutti impazziranno per questi gioielli del passato che tornano di moda e che stanno bene proprio a tutte