Era il 2016 quando comparve sulla piattaforma streaming Netflix la prima stagione di questa imperdibile e fortunata serie. Ebbe tanto successo da proporre anche la seconda e la terza stagione, uscite rispettivamente nel 2017 e nel 2019. Tutti si sono appassionati, non solo per la trama e per i personaggi ma anche per il richiamo alla musica degli anni 80. Apprezzata dalla critica e dal pubblico, la serie è stata candidata ai Golden Globe e agli Emmy Awards.

Continuando sulla scia del successo, è in arrivo la quarta stagione della serie fantasy di Netflix che ha stregato miliardi di persone assolutamente da non perdere.

Stranger Things

Mentre in questo momento in tendenza in Italia su Netflix c’è la serie “Tenebre e Ossa”, Stranger Things continua ad essere quella più guardata di tutti i tempi. La prima stagione è stata definita come quasi “per bambini” mentre le altre due hanno cambiato in modo radicale la connotazione. La serie è stata molto apprezzata perché rappresenta un connubio di generi: fantasy, thriller, drammatico e comico.

Altro punto a favore sono sicuramente l’ambientazione e le colonne sonore. La serie è ambientata negli anni 80 e i riferimenti sono stati apprezzati poiché considerati come uno dei periodi più entusiasmanti.

Infatti, non è solo seguita dai ragazzi ma anche dagli adulti che si sono appassionati proprio per i riferimenti culturali e per il cast eccelso. Grazie a Stranger Things anche i bambini e gli adolescenti di oggi hanno avuto la possibilità di scoprire questo bellissimo periodo. Tanto che se si naviga su Internet e sui social si possono vedere video dove si canta “Never ending story” di Limahl e “Should I stay or should I go” dei The Clash.

Insomma non c’è altro da aspettare. In arrivo la quarta stagione della serie fantasy di Netflix che ha stregato miliardi di persone assolutamente da non perdere. Il team di ProiezionidiBorsa augura buona visione!

