Disponibile in streaming la serie più affascinante di tutti i tempi che ci terrà incollati alla TV e al cellulare

Di serie TV ne sono state realizzate un’infinità, ma poche riusciranno a raggiungere il successo, che continua ancora adesso dopo anni, della sitcom più amata. È stata acclamata praticamente da tutti, a partire dalla critica. L’accoglienza è stata estremamente positiva anche per la serie al primo posto in Italia.

Se dicessimo New York, il Playbook, la cravatta con le papere e la parola “leggendario”, cosa viene in mente? Solo un titolo: “How I Met Your Mother”. La sitcom più affascinante e divertente di tutti i tempi ha avuto un successo mondiale.

Era il lontano 2005 quando fu lanciata sul piccolo schermo HIMYM. Una serie che ha visto ben 9 stagioni composte da 22-24 episodi circa ciascuna. La serie tratta di tutto ciò che ha passato il buon Ted Mosby prima di conoscere la mamma dei suoi figli. In compagnia della sua immancabile cerchia di amici, Robin, Lily, Marshall e Barney, Ted ne passerà davvero di ogni.

La sitcom si apre con un Ted adulto e maturo del futuro, intento a raccontare ai suoi giovani figli come ha conosciuto la loro mamma. Inizia allora il viaggio verso l’amore. Durante la narrazione, non mancano ovviamente colpi di scena, personaggi secondari e storie divertenti.

Ma ciò che rende questa serie una tra le più amate dal pubblico è la coerenza tra un episodio e l’altro, la genialità, la comicità e, a volte, l’assurdità dei personaggi. Insomma, è stata definita come l’erede di Friends, la serie per eccellenza.

HIMYM è terminata già da un po’. Era il 2014 quando fu lanciato l’ultimo episodio, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Dopo anni dalla sua fine, ancora la suo eco ha una propria importanza, tanto che i produttori hanno deciso di lanciare il sequel.

Hilary Duff è la nuova Ted

Disponibile in streaming la serie più affascinante, dopo HIMYM. Hilary Duff prende il posto di Ted nello spin-off “How I Met Your Father”. Una splendida notizia per i fan della serie, che avranno ancora la possibilità di vedere gli intrecci e le storie dei personaggi.

Nonostante non vi siano più Ted, Lily, Marshall, Robin e Barney, i nuovi personaggi che accompagnano Sophie, la “nuova Ted”, sono ugualmente pazzeschi. Nella nuova serie, infatti, i nuovi personaggi sono molto simili ai vecchi, per non parlare dell’ambientazione. Infatti, l’appartamento degli amici di Sophie è lo stesso di quello di Ted, Marshall e Lily.

Disponibile in streaming la serie più affascinante di tutti i tempi che ci terrà incollati alla TV e al cellulare

Non possiamo perdere il sequel, se vogliamo rivivere qualche ricordo di HIMYM. Infatti, nell’ultimo episodio della prima stagione vi è un ritorno pazzesco e inaspettato. Chi ha nostalgia del leggendario Barney Stinson, invece, potrà rifarsi con l’affascinante Charlie.

La prima stagione è disponibile, a partire dall’11 maggio 2022, sulla piattaforma Disney+, visibile sia dalla televisione che dal cellulare. Invece, se abbiamo voglia di vedere la rappresentazione cinematografica del gioco da tavola Cluedo, la piattaforma Amazon Prime sarebbe l’ideale.

