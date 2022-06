Ci risiamo, dopo una stagione di stravizi a tavola, ci ritroviamo appesantiti e impreparati alla stagione estiva. In molti, infatti, dopo un inverno e una primavera di eccessi si sentono smarriti su come migliorare la situazione. Se però ci troviamo con qualche chilo in più non è sempre colpa dell’alimentazione, quanto della scarsa mobilità.

Il tempo e la voglia sono sempre di meno e gli abbonamenti in palestra non sono proprio alla portata di tutti. Se però volessimo dare un’inversione di tendenza ecco con quali esercizi potremmo buttare giù pancia e fianchi in casa.

Esercizi domestici

Come detto, oltre ad un’alimentazione sana, è imprescindibile cercare di muoverci il più possibile. Per dimagrire è consigliabile camminare molto, preferire le scale all’ascensore e prediligere attività cardio complete come il nuoto. Ma se stessimo cercando esercizi mirati per modellare pancia e fianchi larghi ecco cosa potremmo fare.

Partiamo da un riscaldamento di jumping jack (salti sul posto allargando e stringendo braccia e gambe) per poi seguire con degli skip. Questa è una corsa sul posto eseguita portando le ginocchia al petto. in questo modo faremo lavorare sia la zona addominale che quella dei fianchi e dei glutei.

Successivamente possiamo dedicarci a qualche addominale. Uno dei più efficaci è svolto portando il gomito al ginocchio opposto modellando così addominali alti, bassi e obliqui. Mantenendo la posizione supina, poi, cercheremo di raggiungere con le dita la parte esterna delle caviglie ma senza mai alzare la schiena. Questo è un esercizio mirato per levigare i fianchi.

Ecco con quali esercizi potremmo dimagrire pancia e fianchi larghi e come vestirci per nasconderli a 50 e 60 anni

In seguito assumiamo posizione carponi alzando verso l’esterno in modo alternato le gambe. Pur sollevando le gambe questo esercizio è utile sia per i fianchi che per la pancia. Durante l’esercizio ricordiamo di mantenere gli addominali tesi. Eseguiremo ogni esercizio un minuto ciascuno per almeno 4 volte.

Infine, se abbiamo superato la menopausa, potrebbe essere utile seguire qualche consiglio per perdere peso secondo la scienza.

Cosa mettere per sembrare più magre

Il dimagrimento richiederà tempo ma con costanza e metodo possiamo ottenere ottimi risultati. Ciò non toglie che esistono trucchetti per vestire con stile e allo stesso tempo sembrare più magre. Per nascondere pancia e fianchi quello che serve sono capi a vita alta. Che siano gonne scampanate o pantaloni a palazzo, questa tipologia di capo è utile a mascherare le zone appesantite. Per i vestiti, invece, orientiamoci su abiti dalla forma ad “A” che non fascino la zona lombare. Inoltre con i vestiti, non dimentichiamo di mettere in risalto la scollatura. Se fatto bene non sarà volgare e aiuterà a modellare la forma. Infine prediligiamo tinte unite, non abbondiamo con fantasie e soprattutto eliminiamo assolutamente le righe, specie se orizzontali.

