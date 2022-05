Tutti ameranno questa ricetta alternativa per cucinare uova e piselli in 10 minuti e senza sporcare nemmeno una pentola

Andando verso l’estate, pare inevitabile apportare un cambiamento anche alle ricette da portare in tavola e non solo per seguire la stagionalità delle verdure.

Sebbene questo sia un aspetto importante, non bisogna dimenticare che anche le temperature più alte incidono non poco sulla stesura del menù.

Un piatto di lasagne o di zuppa nelle sere estive è chiaramente una nota stonata, mentre altri piatti possono essere rivisitati e alleggeriti per l’occasione.

È questo il caso delle polpette: se il solito macinato sembra pesante e laborioso, potremmo provare le polpette con gli asparagi freschi e di stagione.

Spostandoci sul versante pesce, potremmo invece stupire tutti sfoderando un secondo scenografico, ma facilissimo e soprattutto light: salmone in crema di finocchi.

Inoltre, se vogliamo cucinare qualcosa di sfizioso, ma poco impegnativo, tipo uova e piselli, proviamo a cimentarci in questa strepitosa variazione sul tema.

Tutti ameranno questa ricetta alternativa per cucinare uova e piselli perché è ancora più veloce e soprattutto non serve nessuna pentola.

Tra l’altro si tratta di una preparazione jolly, che possiamo giocarci come secondo piatto o come antipasto, ma non starebbe male nemmeno nel menù brunch.

Per realizzarla ci occorrono:

18 fette di pancetta;

12 uova;

100 g di Fontina;

50 g di pisellini;

1 spicchio d’aglio;

olio, sale e pepe q.b.;

1 rametto di timo per cestino (opzionale).

Prima di tutto, occorre procurarsi uno stampino per muffin abbastanza grande, che abbia più o meno 20 cavità.

Foderiamo ciascuno stampo con una fetta di pancetta fresca, non è necessario farla rosolare o affumicarla.

Dopo aver tagliato la Fontina a dadini, distribuiamone 1-2 cucchiai in ciascuno spazio, a sormontare la pancetta.

A questo punto aggiungiamo anche un cucchiaio abbondante di piselli in scatola, precedentemente passati in padella con un filo d’olio.

Concludiamo rompendo un uovo per ciascun cestino e aggiustiamo di sale e pepe prima di infornare a 200 °C per 10-12 minuti circa.

Una volta tolta la teglia dal forno, sformiamo ciascuno stampino, naturalmente facendo attenzione a non romperli mentre li trasferiamo nei piatti.

Possiamo servirli su un unico piatto da portata oppure aprirli dolcemente su un letto di lattughino decorato con qualche pomodoro nel piatto di ciascun commensale.

