Il caldo a cui stiamo assistendo in queste giornate può essere difficile da sopportare. Sudiamo molto e questo comporta rischi e benefici.

Da un lato, infatti, sudare ci aiuta a liberarci dalle tossine, ovvero da quelle sostanze di rifiuto che il corpo elimina. Dall’altro lato, però, sudare molto comporta una grande perdita di liquidi, che dobbiamo reintegrare nel modo giusto. Ecco perché, se normalmente avremmo bisogno di circa 2 litri di acqua al giorno, quando fa molto caldo dovremmo berne anche di più.

Inoltre, dovremmo anche mangiare bene per reintegrare i sali minerali persi. Il potassio, ad esempio, sarebbe fondamentale per l’organismo, per il battito cardiaco e per prevenire i calcoli.

Con questo dolce delizioso mangiare frutta non sarà più una fatica

Oltre ai cibi ricchi di potassio, però, è innegabile quanto siano importanti frutta e verdura. Nonostante questo, molte persone fanno fatica a mangiare questi alimenti, perché non ne amano il sapore. Il nostro corpo, però, ne ha innegabilmente bisogno.

L’unico modo, quindi, per rendere più piacevole mangiare frutta e verdura è preparare delle squisite ricettine, molto salutari. Un’idea per integrare la verdura, ad esempio, potrebbe essere la versione estiva della parmigiana, economica e molto più leggera di quella tradizionale.

Oggi, però, vogliamo concentrarci sulla frutta, preparando un buonissimo dolce al cucchiaio. Sarà un vero e proprio concentrato di frutta, con morbido yogurt e biscotto croccante.

Reintegriamo i minerali persi con questo dolce al cucchiaio da preparare in 2 minuti fresco e gustoso, da mangiare quando fa caldo

Per questa ricetta, avremo bisogno di soli 4 ingredienti. Dovremo munirci di biscotti secchi, i classici da inzuppare nel tè, yogurt greco, un po’ di burro e della frutta fresca. Noi useremo fragole, banane e uva, ma a casa potremo utilizzare qualsiasi tipo di frutto, quello che più ci piacerà.

Prendiamo i biscotti, e sbricioliamoli all’interno di un mixer, quindi frulliamoli. In un pentolino sciogliamo il burro. Il rapporto dovrà essere di una noce di burro ogni 3 biscotti frullati. Spostiamo, poi, i biscotti in una terrina, in cui verseremo anche il burro fuso, e mischiamo il tutto.

Componiamo quello che diventerà il nostro dolce preferito

Ora prendiamo dei bicchieri e, in ognuno di questi, inseriamo 2-3 cucchiai di composto di biscotti e burro. Schiacciamo bene il tutto all’interno dei bicchieri, per creare quella che sarà la base del nostro dolce.

Ora aggiungiamo uno strato di yogurt greco sopra alla base biscottata e la frutta, che avremo lavato accuratamente e tagliato a pezzetti.

Questa è un’idea originale e divertente per mangiare con più gusto la frutta. In più, reintegriamo i minerali persi con questo dolce facile e veloce da preparare e che piacerà a tutta la famiglia.

