Preparare un dolce buono impiegando pochi minuti rappresenta spesso una vera e propria esigenza. Se i primi piatti, i secondi e gli antipasti rubano molto tempo alla preparazione del menu, non ne resta poi così tanto per il dolce. Ma quando gli ospiti stanno per arrivare e il dolce non è ancora pronto, si può pensare a questi dolcetti velocissimi.

Si tratta di dolci pugliesi molto apprezzati anche dai più piccoli e perfetti soprattutto per colazione. Eppure, questi dolci sono il fine pranzo o il fine cena più veloce e conveniente che esista.

Un guscio croccante e una crema dolce e vellutata sono i 2 elementi che proprio non possono mancare negli “sporcamuss”. Il consiglio è di provare anche la farcitura a base di cocco e cioccolata, limone, cioccolato e crema al caffè.

Per gli amanti dei sapori classici, poi, la farcitura con crema pasticcera o chantilly andrà benissimo.

Cosa occorre per preparare questa ricetta dolce in un lampo

Un rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

250 grammi di mascarpone;

150 grammi di pasta di pistacchi;

zucchero a velo (facoltativo).

Prima qualche variante

Bastano appena 3 ingredienti e 15 minuti per questi dolci della tradizione pugliese che sono un vero capolavoro. Si tratta degli sporcamuss al pistacchio e mascarpone, una vera delizia della pasticceria. Esistono, poi, tantissime alternative al mascarpone, per dolci meno grassi ma altrettanto buoni. Il consiglio, quindi, è di sperimentare con abbinamenti e ingredienti diversi.

Anche della pasta sfoglia esiste la versione senza lattosio, da farcire a proprio piacimento e che si prepara con pochi ingredienti.

Vediamo, ora, i passaggi velocissimi per preparare questo dolce eccezionale.

Bastano 3 ingredienti e 15 minuti per questi dolci di pasta sfoglia al forno facili e veloci che salvano la colazione

Dopo aver srotolato il rotolo di pasta sfoglia, dividerlo in 20 o 10 pezzi. Molto dipenderà dalla grandezza di sporcamuss che intendiamo ottenere.

Dopo aver ricavato dei piccoli quadrotti, bucarli con i lembi di una forchetta e sistemarli su una teglia foderata da carta forno.

In questa fase è possibile spolverare la pasta sfoglia con zucchero a velo o aggiungere del miele in superficie per la caramellizzazione.

Cuocere in forno preriscaldato a 200° C per un quarto d’ora. Mescolare mascarpone e pasta di pistacchio. Una volta ottenuta una crema perfettamente liscia, usarla per farcire i quadrati di pasta sfoglia.

Approfondimento

Molti non la comprano ma questa farina è fenomenale per dessert irresistibilmente profumati