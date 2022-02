Abbassare il colesterolo cattivo potrebbe essere facile e gustoso con questo secondo piatto leggero, ricco di omega 3 e vitamine

La cucina spesso sa sorprenderci con abbinamenti diversi da quelli che siamo soliti immaginare, ma che sono ugualmente buoni e ancora più genuini.

È il caso di questi filetti di salmone, che probabilmente noi porteremmo in tavola accompagnati da un’insipida insalata con la scusa di voler stare leggeri.

In effetti, soprattutto a cena, meglio evitare pietanze eccessivamente sostanziose, che potrebbero restare sullo stomaco, disturbando il riposo notturno.

C’è poi anche da dire che molti assumono un regime alimentare sano e light non pe rincorrere assurde diete, quanto più per motivi di salute.

Chi soffre di colesterolo alto rientra a pieno titolo nella categoria di chi deve curare l’alimentazione per scongiurare problemi cardiovascolari.

Questo però non significa rinunciare a piatti saporiti: difatti abbassare il colesterolo cattivo potrebbe essere facile e gustoso con questa ricetta che combina i giusti nutrienti.

Salmone in crema di finocchi

Il consumo di pesce non crea problemi perché si tratta di grassi buoni, anche se comunque è meglio non superare le 2-3 dosi settimanali.

Il salmone in particolare è ricco di proteine, vitamine e omega 3, utili per combattere i trigliceridi alti, come per proteggere le articolazioni.

I finocchi, dal canto loro, sono ipocalorici e promuovono un buon metabolismo, oltre a ad essere ricchi di potassio che proteggerebbe la salute cardiovascolare.

Non resta dunque che scoprire la dosi di questa semplice e veloce ricetta, che prevede:

4 filetti di salmone;

300 g di finocchi;

1 cipolla;

½ limone;

20 g di olio extravergine;

prezzemolo fresco;

sale.

Cominciamo lavando e pulendo i finocchi, ricordandoci però di tenere da parte le barbe dell’ortaggio anziché gettarle. Dopo averli tagliati a fette, andranno lessati in acqua bollente salata per circa 20 minuti assieme alla cipolla divisa a metà.

Nel frattempo, tritiamo il prezzemolo e spremiamo il limone: che andranno frullati in minipimer con i finocchi e la cipolla, una volta scolati.

Vietati assolutamente i fritti, quindi procederemo con la più indicata grigliatura del pesce, da realizzare con una bistecchiera.

A cottura completata, il salmone è pronto per essere impiattato e condito con la crema di finocchi e cipolla precedentemente preparata.

Utilizziamo le barbe come guarnizione e non dimentichiamo un filo d’olio crudo prima di servire.