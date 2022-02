Spesso non ci rendiamo conto che alcuni oggetti nella nostra casa potrebbero davvero valere una vera e propria fortuna. Infatti, ci sono alcuni elementi che appartengono al passato che, avendo acquisito un particolare valore negli anni, potrebbero essere rivenduti a prezzi esorbitanti. Tutto ciò che dobbiamo fare è informarci, per capire se siamo in possesso di uno di questi fantastici oggetti. E di alcuni potremmo anche rimanere sorpresi. Infatti, tra i desideri più ambiti dei collezionisti troviamo soprattutto i libri, che possono diventare delle vere e proprie fonti di guadagno.

I libri che valgono come un patrimonio e che qualche fortunato potrebbe avere sulla propria libreria

Ci sono diversi libri, che valgono davvero moltissimo denaro. Forse non tutti se lo aspetterebbero. Siamo abituati, infatti, a vedere i nostri gialli, i romanzi o i saggi lì, sulla libreria, e spesso non gli diamo il giusto peso. Eppure, alcuni di quei volumi potrebbero farci guadagnare un gruzzoletto non indifferente. Le edizioni e le opere, che possono valere davvero molto, sono diverse. Per esempio, ne abbiamo indicata una in questo nostro precedente articolo e, sicuramente, qualcuno baciato dalla buona sorte potrà esultare non appena scoprirà di possederlo. Ma, di certo, non è finita qui. In un altro articolo, infatti, avevamo indicato un volume, che vale un vero patrimonio e che potrebbe cambiare la vita di chi lo ha sulla propria libreria. Oggi continuiamo la nostra lista, così da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili.

Tutti abbiamo amato ogni pagina di questo libro ma da oggi lo ameremo ancora di più perché abbiamo scoperto che vale oro

Ci sono alcuni libri intramontabili, che abbiamo letto sin da giovani e attraverso i quali abbiamo sicuramente sviluppato la nostra conoscenza. E, tra questi, non potremmo non citare l’Ulysses di James Joyce. Possiamo davvero dire che tutti abbiamo amato ogni pagina di questo libro, perché si tratta di un vero e proprio capolavoro. Eppure, in pochi, nonostante il valore affettivo ed emotivo che attribuiscono a quest’opera, sapevano che può valere anche diversi soldi. Si stima, infatti, che la sua prima edizione, del 1922, possa arrivare addirittura a quasi 35.000 euro. Stiamo parlando, senza ombra di dubbia, di una somma enorme di denaro, che potrebbe sicuramente cambiare la quotidianità di tantissimi di noi.

Dunque, tutto ciò che dobbiamo fare, in questo caso, è capire se abbiamo questo capolavoro di Joyce in casa nostra. E, in seconda battuta, dovremo controllare l’anno dell’edizione. Se appartiene alla prima stampa, allora potremo considerarci davvero più che fortunati.

