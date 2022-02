Un bel pranzo con diverse portate o una cena con piatti stuzzicanti riempiono la pancia e soddisfano qualche nostro desiderio culinario. Andare fuori per una serata tra amici, però, a volte può includere un pasto veloce a base di panini con hamburger, magari accompagnati da patatine. Sono cibi che piacciono a tutti e ogni tanto possono essere un diversivo. Ketchup e maionese vanno bene per insaporire un pasto di quel tipo e sono tra le salse più conosciute.

Nella cucina internazionale, però, ce ne sono tante altre. Ad esempio, la salsa rouille è di origine francese e non ha bisogno di cottura. Può essere spalmata su pane tostato ma è anche ottima per accompagnare delle gustose zuppe di pesce. Un’altra salsa da provare è la Mornay. Anch’essa è nata in Francia e ha come base la besciamella. Questa salsa può rendere ancora più saporiti uova, pesci ma anche verdure. Ad esempio, prima di passarle sotto al grill per gratinarle, si potrebbero coprire con la Mornay. Non resta che scoprire quali ingredienti ci vogliono per preparare queste due salse e provarle con qualche piatto.

Ketchup e maionese vanno bene per gustose patatine o hamburger, ma queste 2 salse saranno una cannonata con pesci e verdure

Salsa rouille:

un peperoncino;

1 dl di fumetto di pesce;

2 spicchi d’aglio;

un tuorlo d’uovo;

circa 50 g di mollica di pane o pan carré senza crosta;

50 ml di olio extravergine d’oliva;

50 ml di olio di semi;

sale.

In una ciotola mettere la mollica, versarvi il fumetto di pesce, poi strizzarla e pestarla insieme ai 2 spicchi d’aglio e al peperoncino da cui si sono tolti i semi. Ottenuto un composto morbido, aggiungere il tuorlo, un pizzico di sale e amalgamare bene. Ora versare lentamente i due tipi di olio mentre si sbatte con una frusta. Raggiunta una certa consistenza cremosa, la salsa sarà pronta.

Salsa Mornay:

500 ml di besciamella;

2 tuorli;

50 g di groviera;

3 cucchiai di panna;

burro;

sale e pepe.

Preparare la besciamella. Quando è pronta, aggiungervi il groviera grattugiato e lasciarlo sciogliere, girando. Tolto il pentolino momentaneamente dal fuoco, aggiungere i tuorli sbattuti con un cucchiaio di panna e girare con una frusta, riportando la salsa sul fornello. Appena inizia il bollore, spegnere e unirvi un po’ di burro, la panna rimasta, un pizzico di sale e del pepe.