Un libro può davvero essere il migliore amico della nostra vita. Infatti, per chi ama la letteratura, un romanzo, un giallo o un saggio possono diventare veri e propri compagni di vita. Forse per alcuni questo potrebbe suonare strano o bizzarro, eppure le cose stanno così. Leggere tra le righe le intenzioni dell’autore, entrare in contatto con i personaggi e immedesimarsi nella storia che si sta leggendo, crea un Mondo parallelo meraviglioso in cui immergersi, viaggiando lontano. Proprio per questo, il valore emotivo di un libro non si può mai misurare ed è completamente e totalmente soggettivo.

Se siamo tra i fortunati che hanno in casa questo famosissimo libro, esultiamo perché vale oro

Quanto può valere un libro nella nostra vita possiamo deciderlo solo noi. E molti potrebbero avere un impatto non indifferente sul nostro quotidiano. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo evidenziato la bellezza di un vero e proprio capolavoro assolutamente da conoscere. Oppure, in un altro articolo, avevamo spiegato la meraviglia della trama di altri tre libri, che potrebbero avere un valore importantissimo per noi. Ma attenzione. Il valore di un libro, per tanti, non è solo emotivo. Infatti, alcune persone tendono anche a monetizzarlo, con somme piuttosto alte per libri specifici. Ed è il caso di cui vogliamo trattare oggi nello specifico.

The Hobbit, il capolavoro di Tolkien che vale una vera e propria fortuna e che è ricercatissimo

C’è un libro in particolare che potrebbe valere un vero tesoro. Stiamo parlando del capolavoro indiscusso e intramontabile di J.R.R. Tolkien, uno dei più grandi autori di sempre. In questo caso, comunque, ci riferiamo a “The Hobbit”. Tantissimi collezionisti, infatti, ne cercano la prima edizione. E, rullo di tamburi, pare che questa edizione possa arrivare a valere fino a 90.000 euro. Si tratta, ovviamente, di somme che, messe all’asta, potrebbero cambiare. Ma il valore si aggira appunto attorno a questa cifra davvero impressionante. Perciò, possiamo dirlo con fermezza. Se siamo tra i fortunati che hanno in casa questo famosissimo libro, esultiamo perché vale oro. Ovviamente si tratta di un’edizione rarissima che non tutti hanno la fortuna di possedere. Ma chissà che non possa essere nella nostra libreria grazie a vecchie generazioni amanti della letteratura e soprattutto, in questo caso, di J.R.R. Tolkien.

