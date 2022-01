I libri sono dei veri amici fedeli e leali, che ci accompagnano in ogni momento della nostra vita. Alcuni volumi, infatti, riescono a riempire le nostre giornate, rendendole speciali e uniche. E, proprio per questo motivo, non dovremmo mai disfarcene. Al contrario, dovremmo prendercene cura come dei veri e propri tesori. Anche perché, in alcuni casi, lo sono davvero. Infatti, non tutti ne sono consapevoli, ma ci sono alcuni libri che potrebbero essere venduti a una somma immensa, che molte persone neanche immaginerebbero. Basterà sapere quali sono quelli così preziosi e cercare di capire se ne abbiamo almeno uno nella nostra libreria.

I libri antichi che valgono un vero e proprio tesoro e che alcuni di noi potrebbero avere l’incredibile fortuna di possedere

Di libri antichi che possono valere migliaia e migliaia di soldi avevamo già trattato in passato. Infatti, i volumi rari che potrebbero essere rivenduti a cifre esorbitanti sono diversi. E alcuni sono davvero meravigliosi. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, ne avevamo indicato uno che farebbe impazzire qualsiasi collezionista e che pochissimi fortunati potrebbero aver conservato. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato un libro che tantissime persone hanno letto e riletto più volte e che potrebbe valere una vera fortuna. Oggi continuiamo la nostra lista, presentando un ennesimo volume che contiene le parole di uno dei più grandi autori di tutti i tempi: Edgar Allan Poe. Vediamo quindi più nello specifico di che cosa si tratta.

Alziamo i calici se abbiamo questo libro famosissimo che in tantissimi amano alla follia perché vale una montagna di denaro

Il libro di cui stiamo parlando oggi, come appena accennato, porta la firma di Edgar Allan Poe. Nello specifico, ci stiamo riferendo a Tamerlano e altre poesie, un vero e proprio capolavoro della storia della letteratura. Si tratta di un libro davvero speciale, soprattutto perché è la prima raccolta di poesie scritta dall’autore. Il volume porta la lontana data del 1827 e pare che il famosissimo autore ne avesse rilasciate 50 copie. Alcuni, però, pensano che oggi solo 12 siano ancora in circolazione. Addirittura, si potrebbe arrivare a cifre da capogiro, che toccherebbero anche i 600.000 dollari. Perciò, festeggiamo e alziamo i calici se abbiamo questo libro famosissimo. Il geniale Edgar Allan Poe potrebbe aver portato fortuna ad alcuni di noi. E chissà che alcuni avi, appassionati di questo autore, non abbiano proprio conservato la copia, tramandandola alle generazioni successive come un prezioso cimelio di famiglia.

