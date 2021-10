Nelle case di ognuno di noi ci sono talmente tanti oggetti che spesso ci dimentichiamo anche della loro presenza. Infatti, basta andare a spulciare nelle cantine o nei garage di tutti gli appartamenti per notare che ci sono scatoloni pieni di roba. Questa, possiamo dirlo, è una cosa più che normale. Ma, in alcuni casi, sarebbe bene ricordarsi cosa contengono quelle pile di scatole nascoste. Infatti, non tutti lo sanno, ma ci sono alcuni oggetti del passato (anche piuttosto recente) che potrebbero essere rivenduti. Soprattutto, potrebbero essere venduti a un prezzo piuttosto alto. Si parla di oggetti da collezioni, che catturano l’interesse di tantissime persone e che potrebbero farci racimolare un bel gruzzoletto in pochi secondi.

Se lo abbiamo in casa possiamo considerarci fortunatissimi perché questo oggetto vale come un vero tesoro

Dunque, armiamoci di pazienza e andiamo a vedere se tra gli oggetti che conserviamo c’è anche quello di cui vogliamo parlare oggi. L’argomento, comunque, potrebbe essere così importante per alcune persone che ne avevamo già parlato in passato. Avevamo indicato, infatti, diversi oggetti che, una volta rivenduti, potessero valere una piccola fortuna. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo parlato di una macchina da scrivere che può essere venduta anche a 2.000 euro. Oppure, in un altro articolo, avevamo sottolineato il valore di un videogioco ormai vintage. Oggi vogliamo fare la stessa cosa, indicando in particolare un oggetto che alcuni di noi potrebbero avere in casa. Si tratta di un videogioco, quindi gli appassionati potranno ben sperare di essere tra i fortunati a possederlo.

Red Sea Crossing, un gioco che potrebbe farci mettere da parte un bel po’ di soldi

Oggi parliamo del Red Sea Crossing, un gioco sviluppato da Steve Slack negli anni Ottanta appositamente per Atari 2600. Anticipiamo che se lo abbiamo in casa possiamo considerarci fortunatissimi perché questo oggetto vale come un vero tesoro. Infatti, questo videogioco può essere rivenduto a cifre altissime. Si parla di prezzi che vanno dai 10.000 euro ai 14.000 euro. Questo perché ne furono rilasciate solo 100 cartucce. Il gioco offriva un libro da colorare e la videocassetta, ma di queste copie non si sa più nulla. Infatti, dopo poco tempo, ne fu bloccata la produzione. Si tratta di un gioco rarissimo e di un pezzo unico per i collezionisti. Se dovessimo essere tra coloro che se ne erano procurati una copia, potremmo davvero fare un salto di gioia. Infatti, sapremo ora che, rivendendolo, avremo l’opportunità di guadagnare cifre che potrebbero aiutare tantissimi di noi.

