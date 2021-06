Da diversi giorni in ottica di investimento multidays abbiamo consigliato di posizionarsi a bordo campo in attesa di eventi. Stamani le quotazioni vanno in rosso, dopo che nei giorni scorsi hanno tentato di forzare le resistenze in Europa mentre a Wall Street venivano segnati nuovi massimi annuali.

Correzione alle porte per i mercati azionari? Non è ancora detto ma meglio definire una mappa dei prezzi con la quale “interagire” e pianificare le mosse successive a qualsiasi evento si possa verificare.

Procediamo per gradi.

Nel momento in cui scriviamo leggiamo le seguenti quotazioni:

Dax Future

15.460

Eurostoxx Future

4.042

Ftse Mib Future

24.895

S&P 500 Index

4.291,80 alla chiusura del 29 giugno.

La nostra previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 25 giugno.



Correzione alle porte per i mercati azionari? I livelli operativi da monitorare prima di scappare

Ora andremo a indicare fino a dove si potrebbe portare questo movimento ribassista e quali sono i livelli invece che manterranno intatto il trend annuale.

Dax Future

Livelli di possibile obiettivo al ribasso: 15.171 e poi 14.545. Sotto 14.545 il trend annuale potrebbe subire una drastica inversione ribassista.

Eurostoxx Future

Livelli di possibile obiettivo: 3.961 e poi 3.767. Sotto 3.767 il trend annuale potrebbe subire una drastica inversione ribassista.

Ftse Mib Future

Livelli di possibile obiettivo: 24.525 e poi 23.295. Sotto 23.295 il trend annuale potrebbe subire una drastica inversione ribassista.

S&P 500 Index

Livelli di possibile obiettivo: 4.108 e poi 3.959. Sotto 3.959 il trend annuale potrebbe subire una drastica inversione ribassista.

Oggi e domani sono decisivi per capire se è in corso o meno una correzione verso i livelli indicati.

Il prossimo setup scadrà nella prima decade di agosto e poi il 5 ottobre.

Forse le nostre attese per un rialzo fino ad agosto verranno smentite e quindi è giunto il momento per una pausa di qualche settimana. Il nostro consiglio è quello di rimanere ancora in ottica multidays a bordo campo e di seguire le nostre indicazioni pubblicate di giorno in giorno nel nostro punto sui mercati.

Entro pochi giorni i nodi verranno al pettine ed effettueremo operazioni in ottica multidays e di più ampio respiro e capiremo se è iniziato o meno un ribasso o si tronerà al rialzo.