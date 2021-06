Le polpette alla mediterranea sono l’alternativa migliore alle polpette al sugo perchè più adatte all’estate in quanto più fresche. Si tratta, infatti, di polpette di carne cotte in padella con un sughetto di pomodorini freschi, olive nere e basilico. Quindi, un condimento leggero e gustoso ma anche semplice.

Ma vediamo quali sono gli ingredienti da utilizzare. Ecco la strepitosa ricetta delle polpette alla mediterranea non fritte che ci faranno andare in estasi per la loro gustosità, costringendoci a fare la “scarpetta”!

Ingredienti

Per preparare le nostre strepitose polpette alla mediterranea, dobbiamo utilizzare questi semplici ingredienti. In particolare abbiamo bisogno di 300 grammi di carne macinata, 100 grammi di mollica di pane, un uovo, 30 grammi di parmigiano grattugiato, prezzemolo, una patata piccola, 7-8 pomodorini pachino, 8-10 olive nere denocciolate. E, infine, ancora 150 ml passata di pomodoro, 2-3 foglie di basilico fresco e sale.

Come preparare le polpette alla mediterranea

Semplicemente, in una ciotola mettiamo la carne. Poi, come le normali polpette, mettiamo la mollica di pane raffermo in ammollo per qualche minuto.

Dopodiché, premiamola bene e sbricioliamola sulla carne.

Quindi aggiungiamo l’uovo, il parmigiano, la patata cruda grattugiata, il prezzemolo tritato e il sale. A quel punto, impastiamo con le mani in modo da amalgamare il tutto, ottenendo un impasto omogeneo.

Infine, formiamo delle palline servendoci dei palmi delle mani per rotearli e dargli la forma di polpettina.

Come procedere alla cottura

Adesso siamo al momento della cottura. Mettiamole in una padella capiente con pochissimo olio e facciamole rosolare su tutti i lati.

Poi aggiungiamo la passata di pomodoro, il sale e il basilico fresco. Lasciamo cuocere per una decina di minuti e quindi aggiungiamo i pomodorini tagliati.

Dopo, mettiamoci anche le olive nere e un altro pochino di olio. Facciamo cuocere altri dieci minuti, finché non siano cotte all’interno.

Ed ecco che il nostro piatto gustosissimo e strepitoso è pronto. Dobbiamo solo servirci!

