Com’è possibile che la cervicalgia non ci abbandoni nemmeno col caldo? Non è solitamente l’infiammazione tipica dell’inverno e dell’umidità che porta con sé? Nella maggior parte dei casi è così anche a causa di 2 abitudini sbagliate che peggiorano i dolori alla cervicale e nessuno lo sa. Molti non addetti ai lavori sono infatti convinti che certi rimedi facciano passare le infiammazioni cervicali ma non è così e vediamo assieme il perché.

2 abitudini sbagliate che peggiorano i dolori alla cervicale e nessuno lo sa

Il ghiaccio non allevia i dolori muscolari alla cervicale e questo è un dato di fatto. Quindi non pensiamo nemmeno di utilizzare il sacchettino col ghiaccio sintetico perché sentiremo solo freddo alla zona coinvolta ma nessun sollievo. Anzi, saranno proprio le fonti di calore a farci stare meglio. In questo caso è consigliabile il cerotto termico che emana calore e sprigiona balsami benefici che miglioreranno decisamente la situazione. Per evitare poi di peggiorare la situazione consigliamo anche soli 5 minuti al giorno di esercizi distensivi e magari qualche bella nuotata ideale per distendere e tonificare la muscolatura.

Attenzione all’aria condizionata

L’aria condizionata non fa bene alla cervicale e questo lo sanno tutti. Ovviamente non dobbiamo metterci sudati sotto lo split per evitare di finire imbalsamati ma pochi sanno che la causa della cervicalgia da aria condizionata è più complessa. Infatti, più che il getto vero e proprio a dare fastidio e creare le contratture muscolari è lo sbalzo di temperatura. Stessa cosa accade con le correnti d’aria che ci bloccano come dei baccalà. Consigliabile per chi lavora in queste situazioni ambientali il classico foulard che previene eventuali problemi.

Continuare a fare sport

Soffrire di cervicalgia non vuol dire avere una distorsione al ginocchio o alla caviglia e quindi dobbiamo continuare a fare sport. Anzi se ci fermiamo peggioriamo la situazione perché tutta la muscolatura si ferma e si intorpidisce. Ovviamente cerchiamo di evitare sport che prevedano sobbalzi pericolosi e traumatici come la corsa, i salti o il sollevamento pesi. Possiamo invece fare stretching, yoga, nuoto e una bella passeggiata salutare.

